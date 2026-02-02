بنك الخليج ينظّم ورشة عمل “من المزرعة إلى المائدة” لدعم المنتج الوطني

جانب من فعاليات ورشة العمل

في إطار التزامه بترسيخ معايير الاستدامة في المجتمع، نظّم بنك الخليج ورشة عمل تفاعلية بعنوان «من المزرعة إلى المائدة»، وذلك ضمن سلسلة ورش الاستدامة التي يطلقها البنك بهدف رفع الوعي البيئي وتعزيز أنماط الاستهلاك الصحي في المجتمع.

أُقيمت الورشة في معرض “غاردينيا” بالتعاون مع مزرعة البحيرة، واستقبلت مجموعة متنوعة من عملاء بنك الخليج بالشراكة مع الطاهية الكويتية دانه التوره، حيث امتدت فعالياتها لمدة ثلاث ساعات، في تجربة تعليمية وتفاعلية جمعت بين الطهي والمعرفة الزراعية.

تعرّف المشاركون على أهمية استخدام المكونات المحلية والموسمية، وكيف يساهم دعم المزارع المحلية في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز خيارات غذائية أكثر استدامة في دولة الكويت. وتحت إشراف الشيف دانه، قام الحضور بإعداد أطباق بسيطة وطازجة باستخدام مكونات محلية المصدر، ما جسّد مفهوم «من المزرعة إلى المائدة» على أرض الواقع.

حرص كبير من المشاركات علي المشاركة

تهدف هذه المبادرة إلى رفع الوعي بالأثر البيئي للاختيارات الغذائية، وتشجيع العادات الغذائية الصحية والمستدامة، ودعم السياحة الزراعية المحلية، وتعزيز الممارسات الغذائية اليومية التي تعود بالنفع على الأفراد والمنتجين المحليين والمجتمع ككل.

وتنسجم هذه الورشة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثاني (القضاء على الجوع)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).

ويؤكد بنك الخليج من خلال هذه المبادرة حرصه على دعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة، وتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية التي تشارك البنك رؤيته نحو مستقبل أفضل.