جمعية نماء الخيرية الكويتية تنفذ حزمة من المشاريع الإنسانية في قطاع غزة

صورة أرشيفية

نفذت جمعية (نماء الخيرية) الكويتية حزمة من المشاريع الإنسانية شملت توزيع 100 سلة غذائية و100 كسوة للأيتام والأسر المتضررة إلى جانب توفير 30 خيمة إيواء وتقديم 6000 وجبة غذائية استجابة للاحتياجات المعيشية المتفاقمة في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي في (نماء الخيرية) سعد العتيبي “إن ما يمر به أهلنا في غزة من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة في ظل نقص الغذاء وانعدام الأمن المعيشي وتضرر المنازل ومراكز الإيواء يتطلب تكاتف الجهود وتسريع الاستجابة حيث تمثل مشاريع السلال الغذائية والكسوة والخيام والوجبات الجاهزة شريان حياة حقيقي لآلاف الأسر التي فقدت أبسط مقومات العيش”.

وأضاف “(نماء الخيرية) تنطلق في عملها من مبدأ حفظ كرامة الإنسان وتسعى من خلال هذه المشاريع إلى التخفيف من معاناة الأسر لاسيما الأيتام والأرامل وكبار السن والنازحين عبر توفير احتياجاتهم الأساسية التي تضمن لهم حدا أدنى من الاستقرار والأمان الإنساني”.

وأشار العتيبي إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد تدهورا متسارعا مع استمرار شح المواد الغذائية وارتفاع الأسعار وتضرر سلاسل الإمداد ونقص أماكن الإيواء مؤكدا أن السلال الغذائية والكسوة والخيام لم تعد أعمالا إغاثية موسمية بل ضرورة يومية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

وأكد العتيبي أن (نماء الخيرية) تعتمد سياسة دقيقة في تنفيذ مشاريعها تقوم على التنسيق مع الشركاء المحليين الموثوقين والمعتمدين لدى الجهات الرسمية في دولة الكويت وإعداد قوائم ميدانية محدثة مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد احتياجا.

وشدد على أن جميع عمليات التوزيع تتم وفق معايير الشفافية والعدالة وحسن توجيه التبرعات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأثر الإنساني المنشود.

واختتم العتيبي تصريحه بتقديم الشكر للمتبرعين قائلا “نثمن عاليا الدعم المتواصل الذي يقدمه أهل الكويت للعمل الخيري والإنساني والذي يجسد الصورة المشرفة للكويت كدولة رائدة في العطاء ويؤكد رسالتها الإنسانية التي وصلت إلى مختلف بقاع العالم”.