الدوري الإنكليزي: توتنهام يسدي خدمة لأرسنال باسقاطه سيتي في فخ التعادل ويونايتد يواصل استقافته

من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

أسدى توتنهام وبرنتفورد خدمتين كبيرتين لأرسنال، بعدما أسقط الأول ضيفه مانشستر سيتي في فخ التعادل 2-2 وفاز الثاني على ضيفه أستون فيلا 1-0 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم التي شهدت مواصلة مانشستر يونايتد استفاقته بفوز ثالث متتالٍ على فولهام 3-2.

ففي لندن، كان سيتي على موعد مع استمرار عروضه المتذبذبة في عام 2026، إذ فاز مرة واحدة من اصل ست مباريات خاضها في الدوري، محققا 7 نقاط من أصل 18 ممكنة.

“لم نتمتع بالثبات اللازم”

ويُعد أرسنال الفائز على ليدز يونايتد 4-0 السبت أكبر المستفيدين من نتائج المرحلة، إذ عزّز صدارته للترتيب العام ليتقدم بفارق ست نقاط عن سيتي (53 مقابل 47)، وبفارق سبع عن أستون فيلا، مواصلا تعبيد طريقه نحو إحراز اللقب للمرة الاولى من 22 عاما.

وبدا ان فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في طريقه لتحقيق فوز سهل امام توتنهام المتعثر، بعدما تقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق الفرنسي ريان شرقي (11) والغاني انطوان سيمينيو (44)، لكن ثنائية دومينيك سولانكي في الشوط الثاني (53 و70) فرضت تعادلا بطعم الهزيمة لسيتي.

وقال غوارديولا “لم نتمتع بالثبات اللازم للفوز بالمباريات عندما تمكن الآخرون من تحقيق ذلك”.

وجاء هدف سولانكي الثاني بطريقة مذهلة بتسديدة “العقرب” ليدخل المنافسة بقوة على الفوز باحد أجمل أهداف الموسم.

من جهته، شكّل التعادل متنفسا لمدرب سبيرز، الدنماركي توماس فرانك الذي يعيش تحت ضغوطات هائلة، إذ يقبع الفريق اللندني في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، بخلاف عروضه في مسابقة دوري أبطال اوروبا حيث تأهل مباشرة إلى ثمن النهائي بحلوله رابعا.

وكان أستون فيلا قد مُني بدوره، بهزيمة أمام ضيفه برنتفورد 0-1.

شيشكو المُنقذ

وتلقت آمال فيلا بمواصلة مشوار الحلم نحو المنافسة على لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 1981، إلى نكسة كبيرة عقب سقوطه على أرضه بهدف سجله البوركيني دانغو أواتارا (45+1) بعد أربع دقائق من استكمال برنتفورد اللقاء منقوصا على خلفية طرد الألماني كيفن شاديه (42).

وتجمّد رصيد أستون فيلا عند 46 نقطة بفارق نقطة عن سيتي. في المقابل، رفع برنتفورد رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع معززا آماله بالمشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

وقال الإسباني أوناي إيمري مدرب فيلا “نحن محبطون، لكننا سننهض سريعا، ونراجع وضعنا وما نقوم به”.

وفي أولد ترافورد، انتزع يونايتد فوزا جنونيا بهدف قاتل لشيشكو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا عن ضائع في سيناريو شبيه لمباراته السابقة أمام أرسنال التي انتهت بالنتيجة ذاتها على ملعب الإمارات عندما سجّل البرازيلي ماتيوس كونيا هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وسجّل لـ “الشياطين الحمر” البرازيليان كازيميرو (19) وماثيوس كونيا (56) وشيشكو (90+4)، وهدفي فولهام المكسيكي راوول خيمينيس (85 من ركلة جزاء) والبرازيلي كيفن (90+1).

ورفع يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق خمس نقاط عن فيلا، فيما تجمّد رصيد فولهام عند النقطة الـ 34 في المركز الثامن.

وقال مايكل كاريك مدرب يونايتد الذي حقق ثلاثة انتصارات تواليا منذ توليه قيادة “الشياطين الحمر” خلفا للبرتغالي روبن أموريم “إنها لحظة عظيمة للجميع. كان بالإمكان رؤية ذلك من طريقة الاحتفال، بدءا من الجهاز الفني إلى الجماهير. لقد كانت لحظة مميزة حقا”.

وفي مباراة أخرى، تعادل نوتنغهام فوريست المنقوص عدديا أمام ضيفه كريستال بالاس 1-1.

وبعدما منح مورغان غيبس-وايت أفضل انطلاقة لأصحاب الأرض بتسجيله هدف السبق بعد خمس دقائق، فرض بالاس التعادل عبر السنغالي إسماعيلا سارا (45+2 من ركلة جزاء) اثر طرد الويلزي نيكو وليامس.

وبات في رصيد كريستال بالاس 29 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 26 لنوتنغهام في المركز السابع عشر.