الدوري الإسباني: مبابي يُداوي جراح ريال القارية بفوز صعب تحت صافرات الاستهجان

لاعبو ريال مدريد يجتفلون بتسجيل هدف

قاد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد إلى مداواة جراحه القارية بتسجيله هدف الفوز الصعب على ضيفه وجاره رايو فايكانو المنقوص عدديا 2-1 الأحد على ملعب “سانتياغو برنابيو”، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، وسط صافرات استهجان من جماهير النادي الملكي.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور (15) والفرنسي كيليان مبابي (90+10) هدفي ريال مدريد، وخورخي دي فروتوس (49) هدف رايو فايكانو الذي لعب بتسعة لاعبين عقب طرد السنغالي باث سيس (80) وبيب تشافاريا (90+13).

وهو الفوز السادس تواليا والسابع عشر في الليغا لريال فرفع رصيده الى 54 نقطة في المركز الثاني معيدا الفارق الى نقطة واحدة بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة المتصدر والفائز على إلتشي 3-1 السبت.

“فوز نابع من القلب”

قال ألفارو أربيلوا مدرب النادي الملكي لقناة ريال مدريد التلفزيونية “كان فوزا نابعا من القلب والروح، وقد شجعنا جمهور البرنابيو على مواجهة فريق لطالما شكل لنا تحديا كبيرا”.

وأضاف أربيلوا الذي حلّ بدلا من شابي ألونسو أنه يتطلع الآن إلى أسبوعين من الراحة من مباريات منتصف الأسبوع بسبب خروج ريال المبكر من كأس الملك “خضنا مباريات أكثر بكثير من الحصص التدريبية، التي تُخصص للراحة والاستشفاء ولا يمكن ممارستها بكثافة عالية، وكمدرب، افتقدت هذا الوقت للعمل”.

وتابع “سنستغل هذين الأسبوعين لمواصلة تطوير الفريق، فرديًا وجماعيًا”.

وقوبل لاعبو النادي الملكي بصافرات الاستهجان من قبل جماهيرهم أغلب فترات المباراة تعبيرا عن استيائهم من المستوى المتذبذب للفريق، خصوصا عقب خسارته المذلة أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-4 في لشبونة في الجولة الثامنة الاخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي أرغمته على خوض الملحق بدلا من التأهل المباشر الى ثمن النهائي وذلك للموسم الثاني تواليا.

وأوقعت قرعة الملحق النادي الملكي في مواجهة جديدة مع بنفيكا ومدربه السابق جوزيه مورينيو، وفي حال تأهله سيضرب موعدا ناريا مع مانشستر سيتي الانكليزي.

اصابة بيلينغهام ومعاناة ريال

وزادت محن ريال مدريد بإصابة لاعب وسطه الدولي الانكليزي جود بيلينغهام في العضلة الخلفية لفخذه الايسر فترك مكانه للدولي المغربي إبراهيم دياس في الدقيقة العاشرة.

وعانى النادي الملكي أغلب فترات المباراة وانتظر الدقيقة التاسعة الاخيرة من الوقت بدل الضائع للحصول على ركلة جزاء حسم بها النتيجة بفضل هدافه والليغا مبابي الذي رفع رصيده الى 22 هدفا بينها 8 من ركلات الجزاء.

وكان الدولي المغربي إلياس أخوماش، المنتقل حديثا الى رايو فايكانو قادما من فياريال على سبيل الاعارة، قريبا من افتتاح التسجيل بتسديدة قوية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايسر (5).

ومنح فينيسيوس التقدم لريال مدريد بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة بعد مجهود فردي رائع اثر تمريرة من دياس أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الارجنتيني أوغوستو باتايا (15).

ونجح رايو فايكانو في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر دي فروتوس بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة اثر رأسية لألفارو غارسيا (49).

وأنقذ حارس المرمى الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا مرماه من هدف محقق إثر تصديه لانفراد البلجيكي أندري راتيو المنطلق في هجمة مرتدة من منتصف الملعب (64).

وحرمت العارضة مبابي من هز الشباك بردها تسديدته من داخل المنطقة اثر تلقيه كرة من البديل غونسالو غارسيا فراوغ الحارس الذي خرج من عرينه (68).

وتلقى لاعب الوسط السنغالي باث سيس بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على الكاحل الايسر للبديل داني سيبايوس (80).

وكاد سيبايوس يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (82)، ثم أبعد القائم رأسية الفرنسي الاخر إدواردو كامافينغا من مسافة قريبة (85)، وتصدى باتايا لتسديدة قوية من مسافة قريبة للبديل البرازيلي رودريغو على دفعتين (90+5).

وحصل دياس على ركلة جزاء اثر تعرضه لضربة من السنغالي نوبل مندي داخل المنطقة فانبرى لها مبابي على يمين باتاليا (90+10).

وطرد تشافاريا لتلقيه الانذار الثاني بعد دفعه رودريغو على احدى اللوحات الاعلانية (90+13).

وعاد ريال بيتيس إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه فالنسيا 2-1.

تقدم الفريق الزائر عبر لويس ريوخا (20)، وعادل أصحاب الارض بهدف إيزيكييل أفيلا (23 من ركلة جزاء)، قبل أن يخطفوا النقاط الثلاث في اللحظات لاخيرة بفضل البديل بابلو فورنالس (88).

ورفع بيتيس الذي كان خسر أمام ألافيس 1-2 في المرحلة الماضية رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فالنسيا الذي مُني بخسارته الاولى بعد فوزين تواليا في الدوري وثلاث في مختلف المسابقات، عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.