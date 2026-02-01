وزير النفط يؤكد حرص دولة الكويت على دعم آليات العمل المشترك ضمن تحالف أوبك+

وزير النفط طارق الرومي

أكد وزير النفط طارق الرومي اليوم الأحد حرص دولة الكويت على دعم آليات العمل المشترك ضمن تحالف (أوبك +) والمساهمة الفاعلة في المناقشات التي تهدف إلى تحقيق توازن مستدام في السوق النفطية بما ينسجم مع مؤشرات العرض والطلب العالمية.

جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي نقله بيان صحفي صادر عن (النفط) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك باجتماع الدول الثمانية المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للانتاج النفطي واجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) وذلك ضمن إطار تحالف (أوبك +) والمنعقدين عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكر أن الاجتماعين عقدا في إطار المتابعة الدورية لتطورات السوق النفطية ومراجعة مستويات الإنتاج ومدى الالتزام بالاتفاقات المعتمدة بما يعزز استقرار السوق وأمن الإمدادات خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) يمثل عنصرا مهما في تعزيز الشفافية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات بما يدعم قدرة الدول المشاركة على التعامل المرن مع تطورات السوق ويحد من التقلبات.

وكانت الدول الثماني قد أقرت في اجتماعها اليوم تثبيت معدلات الإنتاج لشهر مارس 2026 حيث يبلغ معدل إنتاج دولة الكويت 580ر2 مليون برميل يوميا وذلك في إطار تطبيق مسار التخارج من اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي.

وضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماعين اضافة للوزير الرومي محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.