عبدالله بوفتين… من الإعلام المستقل إلى وزارة الإعلام

وزير الإعلام عبدالله صبيح بوفتين

أصدر سمو أمير البلاد مرسومًا أميريًا بتعيين عبدالله صبيح بوفتين وزيرًا للإعلام، في خطوة تعكس توجهًا نحو ضخ دماء جديدة في العمل الحكومي، والاستفادة من خبرات إعلامية مهنية نشأت في قلب المشهد الصحفي والإعلامي الكويتي.

ويُعد بوفتين من الأسماء الإعلامية التي جمعت بين العمل الصحفي، والإدارة التنفيذية، وصناعة المحتوى، حيث يشغل قبل توليه المنصب منصب نائب رئيس تحرير جريدة كويت تايمز الإنجليزية، إلى جانب كونه المدير التنفيذي لصحيفة كويت نيوز الإخبارية، إحدى أبرز المنصات الرقمية المحلية خلال السنوات الأخيرة.

مسيرة إعلامية مبكرة

بدأ عبدالله بوفتين مسيرته المهنية مبكرًا في الحقل الصحفي، حيث عمل محررًا صحفيًا في جريدة القبس الكويتية خلال فترة دراسته الجامعية، قبل أن يكتب عمودًا أسبوعيًا في مجلة اليقظة بين عامي 2004 و2008.

كما شغل مناصب متعددة في مجالات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، من بينها بنك الكويت الوطني، ومجموعة الشايع، وشركة كواليتي نت.

خبرة إدارية وريادية

إلى جانب الإعلام، يتمتع الوزير الجديد بخبرة واسعة في الإدارة وريادة الأعمال، فهو:

الشريك المؤسس لشركة Local Flavor المتخصصة في تنظيم الفعاليات والتسويق الإبداعي

الشريك المؤسس لتطبيق داوي الطبي

وعضو مجلس إدارة شركة سينرجي القابضة

وقد انعكست هذه الخلفية على إدارته للمؤسسات الإعلامية التي عمل بها، حيث قاد خلال السنوات الماضية مرحلة تحول في كويت نيوز وكويت تايمز، ركزت على المحتوى المحلي، والاقتصاد الإبداعي، وبناء بيئة عمل جاذبة للمواهب الشابة.

حضور إعلامي وجوائز

عرف بوفتين بحضوره الإعلامي كمقدم برامج حوارية سياسية واجتماعية، وحصل على عدة جوائز، من بينها:

جائزة الكويت للإعلام (شراع) أفضل محاور 2024

جائزة الكويت للإبداع عن برنامج تلفزيوني عام 2020

جائزة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحفي

كما اختارته مجلة فوربس ضمن قائمة أكثر الشخصيات العربية حضورًا على منصة تويتر سابقًا

محطات شخصية

على الصعيد الشخصي، وُلد عبدالله بوفتين في الكويت عام 1982، وهو متزوج ولديه أربعة أبناء، ويحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة الكويت.

وفي عام 2022، نجح في بلوغ قمة جبل كليمنجارو، أعلى قمة في قارة إفريقيا، في تجربة تعكس اهتمامه بالانضباط والتحدي.

مرحلة جديدة

ويأتي تعيين عبدالله بوفتين وزيرًا للإعلام في مرحلة تتطلب مراجعة أدوار الإعلام الحكومي، وتطوير أدواته، وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي والإبداعي، وسط تطلعات بأن تسهم خبرته المتنوعة في ربط الإعلام بالاقتصاد الإبداعي، وصناعة محتوى يعكس صورة الكويت الحديثة.

السيرة الذاتية لوزير الإعلام عبد الله بوفتين

عبد الله صبيح عبدالله أحمد سلطان بوفتين

إعلامي ومبادر ومقدم برامج حوارية سياسية

من مواليد الكويت 2 فبراير 1982

متزوج ولديه 4 أبناء

حاصل على بكالوريوس إدارة الاعمال تخصص التمويل والمنشآت المالية

كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت 2004

المدير الشريك لمؤسسة كويت نيوز الإعلامية.

نائب رئيس التحرير لجريدة كويت تايمز الإنجليزية – أول صحيفة يومية باللغة الإنجليزية في الكويت والخليج العربي تأسست عام 1961

عضو مجلس إدارة شركة سينرجي القابضة.

الشريك المؤسس لشركة لوكل فليفر المتخصصة في تنظيم الفعاليات والتسويق الإبداعي

الشريك المؤسس لتطبيق داوي الطبي – المشروع الرائد في مستقبل الرعاية الصحية الرقمية في الكويت.

الخبرة العملية السابقة

مدير التسويق والعلاقات العامة – شركة كواليتي نت (2010 – 2012).

مؤسس وعضو مجلس إدارة – شركة شراع لإدارة وتمويل المشاريع الصغيرة (2008 – 2010).

مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – شركة محمد حمود الشايع (2007 – 2008).

مسؤول العلاقات العامة والمكتب الإعلامي – بنك الكويت الوطني (2004 – 2007).

مسؤول علاقات العملاء –مايكروسوليوشنز للدعاية والإعلان أثناء الدراسة الجامعية (2003 – 2004)

محرر وكاتب عمود أسبوعي – مجلة اليقظة الكويتية (2004 – 2008).

محرر وكاتب صحفي – جريدة القبس الكويتية أثناء الدراسة الجامعية (2001)

بداياته في الاعلام

تدرج في العمل الإعلامي وبدأ أثناء الدراسة الجامعية في جريدة آفاق التابعة لجامعة الكويت 2000

عمل كمحرر للصفحة الطلابية في جريدة القبس الكويتية عام 2001

عمل كمحرر وكاتب مقال أسبوعي في مجلة اليقظة الكويتية بين عامي 2004 و2008 وله العديد من المقالات والمشاركات في الصحف والمجلات الكويتية والعربية

قدّم عدداً من البرامج الإذاعية على إذاعة مارينا اف ام Marina FM بين عامي 2005 و2007 أثناء عمله في بنك الكويت الوطني .

بدأ تقديم البرامج الحوارية السياسية في قناة متخصصة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 2008

قدّم برنامج أمة 2009 على تلفزيون الراي خلال فترة انتخابات مجلس الأمة الكويتي، واستمر في تقديم البرامج خلال الانتخابات البرلمانية حتى عام 2023

قدّم برنامج لقاء الراي من 2009، وهو برنامج حواري سياسي أسبوعي على تلفزيون الراي الكويتي، استضاف فيه العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والشخصيات السياسية المحلية والاقليمية .

قدم في مارس 2020 خلال أزمة جائحة كورونا برنامج ظرف استثنائي على تلفزيون دولة الكويت لاطلاع المجتمع على آخر التطورات والتواصل مع المسؤولين.

قدم عدداً من البرامج الاجتماعية على تلفزيون دولة الكويت منها في حكاياتهم 2022 وأحلام سعيدة في 2023 وخمسة مواسم من برامج مساحة تغيير المتخصص في تغيير السلوك المجتمعي من 2024 – 2025 .

قدم عدداً من البرامج على تلفزيون الراي الكويتي منها خارج الأدراج ورفاه خلال الاعوام 2023-2025 .

شخصيات قابلها خلال المشوار الإعلامي

قابل أكثر من 250 شخصية خلال عمله في الصحافة وتقديم البرامج الحوارية ابرزهم:

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)

الرئيسة السويسرية السابقة ميشلين كالمي راي Micheline Calmy-Rey

رئيس الوزراء الكويتي الأسبق الشيخ ناصر المحمد

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري

رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق إسماعيل هنية

أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خالد مشعل

رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق جاسم محمد الخرافي

رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق مرزوق الغانم

رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق أحمد السعدون

رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق الدكتور محمد سعد الكتاتني

رئيس البرلمان العربي الأسبق محمد جاسم الصقر

مدرب مانشستر يونايتد الأسبق السير أليكس فيرغسون

قام في سبتمبر 2010 بتسجيل حلقات في نيويورك عن التعايش وحوار الأديان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001،

قام بتوثيق رحلة إلى القدس وزيارة المسجد الاقصى وكنيسة القيامة وجامعة القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل وكنيسة المهد في بيت لحم في يوليو 2011

نشاطاته المجتمعية والمهنية:

عضو المؤتمر الوطني للشباب بتكليف من الديوان الأميري | 2012

عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء | 2012

عضو الجمعية الكويتية للإخاء الوطني 2012

ناشط سياسي شارك في قيادة العديد من الحملات السياسية الشبابية في الكويت وأبرزها المطالبة باقرار حقوق المرأة السياسية في مايو 2005، حملة “نبيها خمس” لتعديل الدوائر الانتخابية في 2006، حملة “مستقبلنا خط أحمر” لمواجهة تسريح الكويتيين العاملين في القطاع الخاص خلال الأزمة العالمية في 2009، حملة “على قلب واحد” لتعزيز الوحدة الوطنية في بيت شهداء القرين وحملة “كلنا لها” لسد نقص الإضرابات العمالية في 2012.

عضو جمعية الخريجين الكويتية | 2008

عضو جمعية العلاقات العامة الكويتية | 2007

عضو جمعية الصحفيين الكويتية | 2005

عضو الهيئة الإدارية لرابطة طلبة كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ونقابي سابق | 2003

مشاركاته المجتمعية:

ألقى أمام أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة تاريخية بعنوان رسالة جيل في ختام المشروع الوطني التابع للشباب للديوان الأميري واختتمت بمطالبة أمير دولة الكويت بالدعوة لحوار وطني يحتضن الجميع وإصلاح شامل سياسي وقضائي واقتصادي واجتماعي وتربوي وتسليمه وثيقة من التوصيات والحلول الشبابية للتحديات التي تواجه الكويت في مجالات شتى 2003

صعود قمة جبل كليمانجارو أعلى قمة في أفريقيا عام 2022

شارك في حوارات تيد اكس في الجامعة الاسترالية في الكويت 2024

شارك في حوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والعاطفي قي حوار مع وزري الذكاء الاصطناعي الإماراتي عمر سلطان العلماء بتنظيم المعهد الوطني للقادة 2025

شارك في حوارات تيد اكس الشويخ العالمية في الكويت بمشاركة د. هلال الساير وزوجته مارغريت الساير ، علي اليوحة ،د. فاطمة الموسوي ، كاثرين سيليمان وبلسم الأيوب 2016

شارك في برنامج البروتوجيز التفاعلي لتدريب الشباب على مهاراة القيادة والحياة في رحلة السويد 2015

اختارته الشركة الوطنية للاتصالات سفيراً إعلامياً لها في وسائل التواصل الإجتماعي خلال الربع الأخير من عام 2013 وعام 2014 | 2013

شارك في تقديم حفل توزيع جوائز الفائزين بفئات الدورة الثانية عشرة لـ جائزة الصحافة العربية تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكمدبي وأكثر من ألف إعلامي من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم. وقد تم اختياره من قبل نادي دبي للصحافة إلى جانب كل من الإعلامية ميرة المهيري من مؤسسة دبي للإعلام، والإعلامية ريما مكتبي من قناة العربية، والإعلامي مروان الحل من مؤسسة دبي للإعلام، والإعلامي محمد كريشان من قناة الجزيرة، والإعلامية فضيلة السويسي من قناة سكاي نيوز عربية، والإعلامية دينا عبدالرحمن من قناة CBC سي بي سي المصرية، والإعلامية نوفر عفلي من مؤسسة دبي للإعلام والإعلامي فارس عوض من قناة أبوظبي الرياضية والإعلامي تركي الدخيل من قناة العربية والإعلامية ملاك جعفر من قناة BBC بي بي سي| 2013

الوفد الشبابي الكويتي المبتعث من برنامج المبادرين Small To Big إلى جامعة كينجز كولج – لندن King’s College London برعاية فيفا للاتصالات | لندن | 2012

الوفد الإعلامي الرياضي الكويتي لزيارة نادي مانشستر يونايتد ومقابلة أسطورة التدريب السير أليكس فيرغسون وأحد نجوم النادي وانكلترا براين روبسون برعاية فيفا للاتصالات | مانشستر | 2012

الندوة السياسية في المؤتمر السنوي للإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الإمارات العربية المتحدة بمشاركة النائب السابق وليد الجري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. غانم النجار ورياض العدساني | دبي | 2012

احتفالية لوياك «بصمنا بالعشرة» بمناسبة مرور عشر سنوات على التأسيس بحضور رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح | 2012

الندوة السياسية في المؤتمر السنوي للإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الوزير والنائب السابق أحمد باقر والمحامي وسمي الوسمي وأستاذ الاقتصاد د. أنور الشريعان | بيفرلي هيلز Beverly Hills, California، كاليفورنيا | 2011

جلسة ” إعلام المنوعات…الخط الأحمر إلى زوال ” في منتدى الإعلام العربي بمشاركة الإعلامي جورج قرداحي من قناة إم بي سي، والإعلامية هالة سرحان من قناة روتانا، والدكتور خالد الخاجة عميد كلية المعلومات والإعلام في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة رفيعة غباش، رئيسة الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا، والكاتبة الصحافية لينا أبو بكر من صحيفة القدس العربي، والإعلامية هبة الأباصيري من قناة الحياة المصرية | دبي | 2011

جلسة ” تجربتنا مع تويتر” في الملتقى الإعلامي الأول للإعلام الاجتماعي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا | 2011

الوفد الصحافي الكويتي لزيارة القدس والمسجد الأقصى ورام الله والخليل وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس | 2011

جلسة ” كيف تصبح إعلامياً ناجحاً ” في ملتقى الكويت الإعلامي الأول للشباب بمشاركة الإعلامية علا الفارس من قناة mbc إم بي سي | 2010

الندوة الرياضية في المؤتمر السنوي للإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة النواب السابقين مرزوق الغانم وعبدالله الطريجي | لونج بيتش Long Beach, California، كاليفورنيا | 2010

الدورة التدريبية ” تجربة عملية في العلاقات العامة ” لطلبة قسم الإعلام في جامعة الكويت | 2007

ألقى كلمة خريجي مرحلة رياض الأطفال عام 1987 أمام وزير التربية والتعليم العالي آنذاك المرحوم أنور عبد الله النوري، وكلمة خريجي ثانوية فلسطين عام 1995 وكلمة طلبة كلية العلوم الإدارية في حفل الرابطة “مميّزون” عام 2004برعاية نائب رئيس مجلس الأمة آنذاك مشاري العنجري

جوائز