محافظ مبارك الكبير: مراسم رفع العلم للاحتفالات الوطنية ترسخ قيم الوحدة الوطنية والولاء

مراسم رفع العلم بمحافظة مبارك الكبير للاحتفال بالأعياد الوطنية

قال محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح اليوم الأحد إن مراسم رفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية تأتي تأكيدا على معاني الولاء والانتماء وترسيخ قيم الوحدة الوطنية وغرسها في نفوس الأجيال.

وتقدم الشيخ صباح بدر الصباح في كلمة خلال احتفالية المحافظة بمراسم رفع العلم بأسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الكريم كافة بمناسبة الذكرى الـ65 للعيد الوطني والذكرى الـ35 ليوم التحرير.

وتخلل الاحتفال تقديم قصائد شعرية وطنية وأوبريتا وطنيا بمشاركة مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية والتعليم الخاص بحضور عدد من القيادات والمسؤولين والمواطنين في مبنى المحافظة.