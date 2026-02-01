وزير التربية: احتفالية رفع العلم محطة وطنية لاستحضار تضحيات الآباء والأجداد وشهداء الكويت الأبرار

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي

قال وزير التربية سيد جلال الطبطبائي إن احتفالية رفع علم دولة الكويت السنوية تمثل محطة وطنية متجددة لاستحضار تضحيات الآباء والأجداد وتضحيات شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وذودا عن سيادته وأمنه وما جبل عليه أهل الكويت من ولاء صادق وانتماء راسخ لوطنهم وقيادتهم. جاء ذلك في تصريح للوزير الطبطبائي بمناسبة احتفالية رفع علم دولة الكويت التي أقامتها الوزارة والتي تتزامن مع بدء الاحتفالات الوطنية بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والـ35 ليوم التحرير وذلك بحضور قيادات تربوية ومسؤولين من مختلف القطاعات والإدارات.

ورفع الطبطبائي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية الرشيدة ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الوفي.

وشدد على أن الأعياد الوطنية ليست مناسبة احتفالية فحسب بل درس تربوي متكامل ترسخ من خلاله قيم الهوية والوحدة والمسؤولية مؤكدا حرص الوزارة على استثمارها في البيئة التعليمية لغرس القيم والمبادئ وترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة وتعزيز الانتماء الحقيقي للكويت.

وذكر أن الكويت بما تملكه من قيادة حكيمة وشعب واع ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقا يستند إلى تعليم وطني راسخ يعلي قيم الانتماء ويجسد روح الاستقلال والتحرير في مسيرة التنمية البشرية المستدامة لتبقى دائما وطنا شامخا بأبنائه راسخا في قيمه ومتطلعا بثقة إلى الغد.

وأشار إلى حرص (التربية) من خلال المناهج الدراسية الجديدة على تعزيز الهوية الوطنية وربط الطلبة بتاريخ الكويت ومحطاتها المشرقة بحيث تتحول المناسبات الوطنية إلى محطات تعليمية حية تسهم في غرس معاني التضحية والعمل المشترك والاعتزاز بالانتماء الوطني لافتا إلى أن حب الكويت سلوك يومي وممارسة واعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى المجتمع.

وأضاف أن هذا التوجه يتكامل مع تعزيز الأنشطة المدرسية والبرامج التربوية المصاحبة التي تعد امتدادا عمليا للمناهج الدراسية وتسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلبة احترام الرموز الوطنية والاعتزاز بالهوية الكويتية عبر ممارسات تعليمية وتربوية تفاعلية تجسد القيم الوطنية في الواقع اليومي للمدرسة وتربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

وأكد الوزير الطبطبائي أن هذه القيم الأصيلة التي نشأ عليها أهل الكويت ستظل ركيزة أساسية في بناء الأجيال القادمة من خلال تعليم وطني واع يعزز الاعتزاز بالراية ويحفظ الذاكرة الوطنية ويعد الطلبة لتحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم ومستقبله بما يواكب تطلعات الدولة نحو تنمية بشرية مستدامة قائمة على الانتماء والمسؤولية.