بنك الخليج يواصل تمكين الشباب وتعزيز الثقافة المالية ويشارك في كرنفال مدرسة البيان ثنائية اللغة

جناح بنك الخليج في الكرنفال

في إطار التزامه المستمر بخدمة المجتمع وتمكين الشباب وتعزيز الثقافة المالية، شارك بنك الخليج في كرنفال مدرسة البيان ثنائية اللغة، مؤكداً من خلال هذه المشاركة تركيزه الاستراتيجي على بناء أجيال مستقبلية واعية مالياً وقادرة على تحمل المسؤولية.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع استراتيجية بنك الخليج للتثقيف المالي، التي تهدف إلى تعريف الأطفال والشباب بالمفاهيم المالية الأساسية في سن مبكرة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة ومسؤولة على مدار حياتهم. ويؤمن البنك إيماناً راسخاً بأن التعليم المالي يُعد مهارة حياتية أساسية وركيزة مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وتمكين الأفراد.

كما تعكس مشاركة بنك الخليج في الكرنفال توافقه مع الحملة الوطنية للتوعية المالية “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي، وتهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى مختلف شرائح المجتمع. ومن خلال مبادراته، يدعم بنك الخليج أهداف الحملة عبر تعزيز السلوك المالي السليم، وتشجيع الممارسات المصرفية المسؤولة، ونشر الوعي بأهمية الادخار وإعداد الميزانية والتخطيط للمستقبل منذ الصغر.

وتُعد المؤسسات التعليمية شركاء استراتيجيين في تعزيز الثقافة المالية، نظراً لدورها الحيوي في تشكيل القيم والعادات ومهارات اتخاذ القرار لدى النشء. ومن خلال مشاركته في كرنفال مدرسة البيان ثنائية اللغة، سعى بنك الخليج إلى التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين ضمن بيئة تفاعلية وتعليمية تدعم التعلم داخل الصف وتسهم في التنمية الشاملة.

تميمة حساب neo تستقطب أنظار الأطفال وأولياء الأمور

وخلال الفعالية، سلّط بنك الخليج الضوء على أهمية الادخار والتخطيط المالي والإدارة المسؤولة للأموال، من خلال استعراض مجموعة من الحلول المصرفية المصممة خصيصاً للأطفال والشباب، بما يلبي احتياجاتهم في مختلف المراحل العمرية. وتهدف هذه الحلول ليس فقط إلى تقديم خدمات مصرفية، بل أيضاً إلى العمل كأدوات عملية تساعد العملاء الصغار على فهم المفاهيم المالية بأسلوب مبسط ومناسب لأعمارهم.

كما استعرض البنك مزايا حساب red، وبطاقة red plus وهي حلول مصرفية رقمية حديثة صُممت لتمكين الشباب وتزويدهم بأدوات تشجع على الاستقلالية المالية والإنفاق المسؤول والإدارة الفعّالة للأموال. وتوفر هذه الحسابات مزايا تدعم المعاملات المصرفية اليومية، مع تعزيز العادات المالية السليمة بما يتماشى مع نمط الحياة الرقمية المعاصر.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض بنك الخليج حساب neo للتوفير للأطفال، الذي يركز على ترسيخ ثقافة الادخار لدى الأطفال من خلال تجربة آمنة وتحت إشراف أولياء الأمور. ويسهم هذا الحساب في تعريف الأطفال بالمفاهيم المالية الأساسية، مثل الادخار وتحديد الأهداف، بطريقة مشوقة وسهلة، مما يعزز الوعي المبكر والسلوك المالي الإيجابي.

ومن خلال مشاركته في كرنفال مدرسة البيان ثنائية اللغة، جدّد بنك الخليج التزامه بدعم المؤسسات التعليمية وتعزيز الثقافة المالية والمساهمة في الجهود الوطنية التي يقودها بنك الكويت المركزي. وتعكس هذه المبادرات رؤية البنك الشاملة في تمكين الأفراد بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة، ودعم بناء جيل واعٍ مالياً وقادر على الإسهام في مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.