صدور مرسوم أميري بالتعديل الوزاري

الديوان الأميري

صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بالتعديل الوزاري إذ يعدل تعيين عمر العمر إلى وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يعين كل من أسامة بودي وزيرا للتجارة والصناعة والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا للخارجية والدكتورة ريم الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة والدكتور طارق الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة وعبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وعبدالله بوفتين وزيرا للاعلام والثقافة والدكتور يعقوب الرفاعي وزيرا للمالية

وفيما يلي نص المرسوم:

“مرسوم رقم 11 لسنة 2026 بالتعديل الوزاري

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 10 مايو 2024م.

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445 هـ الموافق 15 إبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

– وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعدل تعيين عمر سعود عبدالعزيز العمر، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024 على الوجه الآتي:

– (عمر سعود عبدالعزيز العمر – وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

مادة ثانية

يعين كل من:

1. أسامة خالد عبدالله بودي وزيرا للتجارة والصناعة

2. جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا للخارجية

3. د.ريم غازي سعود الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة

4. د.طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة

5. عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

6. عبدالله صبيح عبدالله بوفتين وزيرا للإعلام والثقافة

7. د.يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرا للمالية

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم،

ويعمل به من تاريخ صدوره،

وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: الأحد 13 شعبان 1447 هـ

الموافق : 1 فبراير 2026م.”