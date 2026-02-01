محافظ العاصمة: مراسم رفع العلم مناسبة وطنية تؤكد على صمود الشعب ووحدته

مراسم رفع العلم بمحافظة العاصمة للاحتفال بالأعياد الوطنية

قال محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح اليوم الأحد إن مراسم رفع العلم مناسبة وطنية تؤكد على صمود الشعب الكويتي ووحدته.

وأضاف الشيخ عبدالله الصباح في تصريح صحفي خلال مراسم رفع العلم في مبنى المحافظة إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية إن هذه المناسبة محطة مهمة لاستحضار مسيرة الآباء والأجداد الذين صنعوا تاريخ البلاد وأرسوا دعائم نهضته خلف قيادة حكيمة.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة الذكرى الـ65 للعيد الوطني والذكرى الـ35 ليوم التحرير.

وأشار إلى أن علم دولة الكويت رمز للوحدة والسيادة ويجسد معاني الفخر والانتماء لافتا إلى أن هذا اليوم هو يوم لتجديد الولاء للوطن وللقيادة الحكيمة.

وأكد الشيخ عبدالله الصباح الالتزام بالإخلاص في العمل للوطن وفق رؤية سمو أمير البلاد رعاه الله لبناء مستقبل قائم على التنمية والابتكار لتعزيز مكانة الكويت بين الأمم.

ودعا محافظ العاصمة إلى الله تعالى أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان وأن يظل علم الكويت خفاقا عاليا في مسيرة من التقدم والازدهار.