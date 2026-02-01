بطولة أستراليا: ألكاراس يحرز اللقب ويكمل رباعية الغراند سلام بفوزه على ديوكوفيتش

الإسباني كارلوس ألكاراس يحتفل بالجائزة

أكمل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا رباعية الغراند سلام وأصبح أصغر لاعب يحققها بتتويجه للمرة الأولى بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع 2-6 و6-2 و6-3 و7-5 الأحد في المباراة النهائية على ملعب رود لايفر أرينا في ملبورن.

وهو اللقب السابع الكبير للإسباني الذي حرم النجم الصربي المخضرم البالغ 38 عاما من تتويج غير مسبوق بلقبه الكبير الخامس والعشرين، وتغلب عليه للمرة الثالثة في نهائي غراند سلام بعد ويمبلدون في 2023 و2024.

وجاء فوز الإسباني بعد أداء مذهل عقب بداية بطيئة، وبات أصغر لاعب يحرز البطولات الأربع الكبرى والتاسع في التاريخ بعدما أضاف لقب أستراليا المفتوحة إلى لقبين في كل من ويمبلدون ورولان غاروس وفلاشينغ ميدوز.

وتفوّق ألكاراس على مواطنه الأسطورة رافايل نادال الذي كان حاضرًا في المدرجات والذي كان يبلغ 24 عامًا حين حقق إنجاز الرباعية الكاملة.

ورفع ألكاراز رصيده إلى سبعة ألقاب كبرى فتجاوز الأميركي جون ماكنرو والسويدي ماتس فيلاندر، وبات بفارق لقب واحد خلف الأميركيين أندريه أغاسي وجيمي كونورز وإيفان ليندل.

ومني ديوكوفيتش بأول هزيمة له في نهائي ملبورن بعدما فاز بعشرة نهائيات سابقة، وسيستمر بحثه عن لقب كبير ينفرد به كصاحب الرقم القياسي (25 لقبًا) والذي يتقاسمه حاليا مع الأسترالية مارغريت كورت التي تابعت أيضًا المباراة من المدرجات.

وكان آخر لقب كبير يحرزه “نولي” في فلاشينغ ميدوز عام 2023، قبل أن يتقاسم ألكاراس والايطالي يانيك سينر الألقاب الكبرى منذ ذلك الحين.

وخاض اللاعبان نصف النهائي في خمس مجموعات طويلة حيث تغلب ألكاراس على الالماني ألكسندر زفيريف، وديوكوفيتش على سينر، وكان التعافي مفتاحًا لحسم النهائي بعد الجهد البدني الكبير، لكنهما قدّما مع ذلك مواجهة جديدة لا تقل شراسة.

واستهل ديوكوفيتش المباراة بقوة وحصل على ثلاث فرص لكسر ارسال الكاراس في الشوط الرابع (30-40) فأهدر الاولى والثانية ونجح في الثالثة وتقدم 3-1 و4-1 و5-2 قبل ان يفعلها للمرة الثانية وينهي المجموعة 6-2 في 33 دقيقة.

واستعاد ألكاراس توازنه في المجموعة الثانية وحصل على فرصتين لكسر ارسال ديوكوفيتش في الشوط الثالث واستغل الاولى بخطأ في ضربة أمامية للصربي وتقدم للمرة الاولى في المباراة 2-1، ثم حصل على فرصتين لكسر الارسال في الشوط السابع فأهدر الاولى ونجح في الثانية بخطأ مباشر للصربي فتقدم 5-2 قبل ان ينهيها في صالحه 6-2 في 36 دقيقة.

وحصل الاسباني على فرصتين لكسر ارسال ديوكوفيتش في الشوط الخامس من المجموعة الثالثة وفعلها وتقدم 3-2 و4-2 و5-3 ثم كسره للمرة الثانية في الشوط التاسع وحسمها في صالحه 6-3 في 51 دقيقة.

وسنحت أمام ألكاراس على ست فرص لكسر ارسال ديوكوفيتش في الشوط الثاني من المجموعة الرابعة دون جدوى، وأهدر ديوكوفيتش فرصة كسر ارسال الكاراس في الشوط التاسع من المجموعة الرابعة حيث استمر التعادل حتى الشوط العاشر 5-5، قبل أن يتقدم الاسباني 6-5 وكسر ارسال الصربي في الثاني عشر منهيا المجموعة في صالحه 7-5 في 62 دقيقة.