محافظ الجهراء: مراسم رفع العلم فرصة لاستحضار تضحيات الآباء والأجداد وبطولات الشهداء الأبرار

مراسم رفع العلم بمحافظة الجهراء للاحتفال بالأعياد الوطنية

أكد محافظ الجهراء حمد الحبشي أن مراسم رفع العلم إيذانا ببدء الاحتفال بالأعياد الوطنية للبلاد تعتبر فرصة لاستحضار تضحيات الآباء والأجداد وبطولات الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن ليبقى مستقلا ومتوحدا تحت راية واحدة.

وأعرب الحبشي في كلمته اليوم الأحد خلال مراسم رفع العلم بمبنى المحافظة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الوطنية.

وقال إن هذه المناسبة تتجسد فيها معاني السيادة والوحدة والاستقلال وتؤكد أن أبناء الكويت يجمعهم ولاء وانتماء راسخ للوطن والقيادة السياسية.

وأكد التزام محافظة الجهراء بدورها الوطني في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والمساهمة في مسيرة التنمية وحماية مكتسبات الوطن داعيا الله القدير أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.