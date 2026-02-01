محافظ الأحمدي: مناسبة رفع العلم محطة وطنية غالية تجسد معاني الولاء ومسيرة الإنجازات والتضحيات

مراسم رفع العلم بمحافظة الأحمدي للاحتفال بالأعياد الوطنية

قال محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح إن مناسبة رفع علم دولة الكويت محطة وطنية غالية تجسد معاني الولاء والانتماء وتعكس مسيرة الوطن الزاخرة بالإنجازات والتضحيات ومناسبة تعزز قيم الوحدة الوطنية وتغرس روح الفخر بالهوية الكويتية في نفوس الجميع.

وأضاف الشيخ حمود الجابر في كلمته خلال مراسم رفع العلم في المحافظة اليوم الأحد بحضور مسؤولي الجهات والقطاعات الرسمية بـ(الأحمدي) وممثلي وزارات الداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية ورؤساء الشركات النفطية الكويتية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وعدد من الجهات الرسمية وجمعيات النفع العام أن هذه المناسبة تأتي إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية التي تعبر عن الاعتزاز بتاريخ الكويت واستقلالها وسيادتها.

وأكد محافظ الأحمدي أن العلم الكويتي سيبقى رمزا للعزة والكرامة وشاهدا على ما حققه الوطن من تقدم وازدهار في مختلف المجالات والاحتفال برفع هذا العلم يمثل فرصة لتجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة واستذكار تضحيات الآباء والأجداد الذين أسهموا في بناء هذا الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره مؤكدا أن أبناء الكويت سيبقون أوفياء لرايتها محافظين على مكتسباتها ومسيرتها التنموية.

ودعا إلى الله تعالى أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يوفق الجميع لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.