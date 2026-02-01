سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم إيذانا ببدء الاحتفال بالأعياد الوطنية

تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه احتفل بقصر بيان صباح اليوم بمراسم رفع العلم وذلك إيذانا ببدء الاحتفال بالأعياد الوطنية للبلاد.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا وقد وصل موكب سموه رعاه الله إلى مكان الحفل حيث أطلقت المدفعية (21) طلقة ترحيبية بسموه كما استقبل سموه حفظه الله بكل حفاوة وترحيب من قبل أبنائه منتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني ثم قام سموه رعاه الله برفع علم الدولة وتم عزف النشيد الوطني كما قامت الفرقة العسكرية بعرض موسيقي منوع.