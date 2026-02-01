وزارة المالية تُعلن عن انضمامها إلى “مبادرة أداء” لتعزيز النزاهة وترسيخ مدونة السلوك الوظيفي

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية عن انضمامها في “مبادرة أداء” لتفعيل مدونة السلوك الوظيفي الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية لعام 2021 بشأن تعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ السلوك الوظيفي في الجهات الحكومية بدولة الكويت، وبهدف مساعدة الجهات الحكومية على استيفاء المتطلبات الإدارية والتوعوية والتدريبية، من خلال مسار متكامل يمر بأربعة مستويات تبدأ بالمرحلة البرونزية ثم الفضية، والذهبية وصولاً إلى الماسية.

ويأتي انضمام وزارة المالية في هذه المبادرة ضمن المرحلة البرونزية بهدف تعزيز الوعي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتأكيداً على التزامها بتطوير بيئة عمل قائمة على المسؤولية و الانضباط المؤسسي، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ السلوك الوظيفي في بيئة العمل بما يسهم في رفع مستوى الوعي المؤسسي وتطوير الأداء الوظيفي، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة العمل الحكومي بدولة الكويت.

ومن الجدير بالذكر، عقدت وزارة المالية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، تعزيزاً لأطر التعاون المشترك، وسعياً لتحقيق الأهداف المنشودة في رفع مستوى الوعي وتعزيز الأداء الوظيفي لدى موظفيها، من خلال الالتزام بالضوابط والاشتراطات الواردة في مدونة السلوك الوظيفي.