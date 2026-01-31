الدوري الإسباني: برشلونة يؤمن الصدارة لأسبوع جديد

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

أمّن برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم لأسبوع جديد، بعد فوزه على مضيفه إلتشي 3-1 السبت في المرحلة 22، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.

ورفع الفريق الكاتالوني الذي تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعكس نادي العاصمة الذي سيخوض الملحق للموسم الثاني تواليا، رصيده إلى 55 نقطة قبل مواجهة ريال مع ضيفه رايو فايكانو الأحد.

وحقق الفريق الكاتالوني فوزه الرابع تواليا في مختلف المسابقات، كما الـ13 في 14 مواجهة مع إلتشي (انتهت واحدة بالتعادل عام 2014).

ولم ينتظر لامين جمال سوى ست دقائق لافتتاح التسجيل، حين استلم الكرة بتمريرة طويلة من داني أولمو، سددها من مسافة قريبة في مرمى حارس برشلونة المنتقل بالإعارة إيناكي بينا (6).

لكن ألفارو رودريغيس كسر خط التسلل المتقدم لبرشلونة وانفرد بالحارس جوان غارسيا مسددا الكرة إلى يساره (29).

وحاول فيران توريس تسجيل الثاني لبرشلونة لكن تسديدته من مسافة قريبة جدا ارتدت من العارضة ثم مرة ثانية برأسه في القائم الأيسر للمرمى (32)، قبل أن يفعلها بعد مجهود من الهولندي فرنكي دي يونغ الذي راوغ الحارس والدفاع ومرر كرة إلى توريس وضعها في المرمى (40).

وأهدر البرازيلي رافينيا فرصة تسجيل الثالث (43) كما فعل فيرمين لوبيس (45).

في الشوط الثاني، كاد برشلونة يتكبد التعادل لولا أن البديل المغربي آدم بوعيار أهدر فرصة سانحة أمام المرمى (63)، عاقبه البديل الإنكليزي ماركوس راشفورد عليها بالهدف الثالث للفريق الكاتالوني بعد هجمة مرتدة من لامال لعبها عرضية فارتدت من الدفاع وتهادت أمام المهاجم القادم من مانشستر يونايتد بالإعارة ليضعها في الشباك (72).

نقطة تُنهي أربع خسائر متتالية لفياريال

بعد أربع خسائر متتالية، نجح فياريال في إيقاف السلسلة السلبية بالخروج بتعادل من أرض مضيفه أوساسونا 2-2.

وعلى الرغم من أنه لم يحصد سوى نقطة من آخر ثلاث مباريات في الدوري، حافظ فياريال على مركزه الرابع في الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث المتعادل سلبا مع مضيفه ليفانتي، وثمان عن إسبانيول الخامس.

وشملت سلسلة الخسارات، سقوطه أمام أياكس الهولندي وباير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا حيث لم يحقق أي فوز واكتفى بنقطة وحيدة محتلا المركز ما قبل الأخير.

ووجد فياريال نفسه متأخرا بهدفين على الرغم من تقدمه أولا بهدف جيرارد مورينو (17 من ركلة جزاء)، وذلك بالتعادل من فيكتور مونوس (20) والتقدم لأصحاب الأرض عبر الكرواتي أنتي بوديمير (45+2).

لكن مورينو سجل التعادل (70) رافعا رصيده إلى 7 أهداف في الدوري من 12 مباراة فقط، إذ غاب طويلا بسبب الإصابة.

في المقابل، رفع أوساسونا بتعثره الأول بعد انتصارين، رصيده إلى 26 نقطة.

وفشل أتلتيكو مدريد بتحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري وتعادل مع ليفانتي من دون أهداف، لكنه في المقابل مدد سلسلة مبارياته من دون خسارة في الـ”لا ليغا” إلى ست.

نقطة تُحبط فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في المنافسة على اللقب، إذ ابتعد 10 نقاط عن برشلونة، في حين أن النقطة تُعد مهمة لليفانتي الذي يحتل المركز قبل الأخير، في صراعه على البقاء.

وتلقى جيرونا خسارته الأولى بعد أربع مباريات، بنتيجة مفاجئة أمام مضيفه ريال أوفييدو متذيل الترتيب 0-1.

ولم يفز ريال أوفييدو منذ 15 مباراة في مختلف المسابقات، كما لم يكن قد فاز على الفريق الكاتالوني في آخر 6 مباريات بينهما.

ويدين ريال أوفييدو بهذا الفوز الذي رفع به رصيده إلى 16 نقطة لكنه بقي في ذيل الترتيب، إلى المغربي إلياس شعيرة الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74.