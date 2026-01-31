المرور: إغلاق كامل لشارع مطلق عباس مناور بدايةً من دوار مركز إطفاء الفروانية إلى دوار سوق الجمعة

الشارع المغلق

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كامل لشارع مطلق عباس مناور بدايةً من دوار مركز إطفاء الفروانية إلى دوار سوق الجمعة إعتباراً من يوم الاحد الموافق 1 فبراير حتى يوم الأثنين الموافق 16 فبراير 2026، وذلك لتبديل البلاطات الخرسانية بنفس الموقع والصيانة اللازمة للطريق.

كما أعلنت الإدارة المرور عن إغلاق شارع حمد راشد العلبان للقادم من طريق الدائري الرابع إلى شارع مطلق عباس مناور، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026 من الساعة 12:00 ظهراً حتى 5:00 فجراً، لاستكمال أعمال الصيانة اللازمة للطريق .

كما سيتم إغلاق الشارع بالاتجاه المعاكس للقادم من شارع مطلق عباس مناور إلى طريق الدائري الرابع يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026 في التوقيت ذاته, وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للطريق.