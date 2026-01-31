وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مركز الخيران الصحي

وزير الصحة يطلع على احدث تطورات المشروع

قام وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بزيارة تفقدية اليوم السبت لمشروع إنشاء وإنجاز مبنى مركز الخيران الصحي بمنطقة الخيران والذي يأتي بتبرع كريم من طلال خليفة الجري في تجسيد فاعل لدور المبادرات المجتمعية في دعم القطاع الصحي.

وأكد الوزير العوضي في تصريح نقله بيان صادر عن وزارة الصحة أهمية الالتزام بالجودة والمواصفات الفنية والجدول الزمني المعتمد للمشروع مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشاد وزير الصحة بجهود القائمين على المشروع وبالدور الحيوي للمبادرات المجتمعية في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأفاد البيان أن الوزير العوضي اطلع على سير الأعمال التنفيذية ومراحل الإنجاز مبينا أن المركز يضم أقساما طبية متكاملة تشمل الطوارئ والعيادات العامة وعيادات الأمراض المزمنة وطب الأسنان والمختبر والصيدلية إضافة إلى قسم للإسعاف بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة وتلبية احتياجاتهم.