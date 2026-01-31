مصر تدعو إلى “أقصى درجات ضبط النفس” عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح

معبر رفح البري

دعت مصر السبت كل الأطراف في غزة الى اعتماد “أقصى درجات ضبط النفس” عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح، منددة بـ”الانتهاكات الإسرائيلية” بعد غارات أسفرت عن مقتل 28 شخصا بحسب الدفاع المدني في القطاع.

ودانت القاهرة “بأشد العبارات الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار” الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، معتبرة أنها “تمثّل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني”.

وناشدت مصر “جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته”.