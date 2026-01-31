مساعد وزير الخارجية الكويتي يؤكد أهمية تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات

مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبد العزيز الجارالله

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبد العزيز الجارالله اليوم السبت أهمية تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود الجماعية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة ال52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مقر المنظمة بمدينة جدة.

وقال الجارلله ان المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود ووحدة الصف وجمع الكلمة بين الدول الأعضاء في المنظمة لمواجهة الظروف والتحديات الدقيقة وبالغة الخطورة التي يمر بها العالم الإسلامي مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأوضح ان الاجتماع التحضيري سيناقش عددا من الملفات والقرارات المهمة تمهيدا لرفعها للاجتماع الوزاري وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تتفاقم بسبب استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأكد رفض دولة الكويت لتلك الانتهاكات جملة وتفصيلا مشيرا إلى مناقشة الاجتماع لعدد من التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء.

ويترأس وفد دولة الكويت المشارك مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبد العزيز الجارالله ويضم في عضويته القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب.

كما يضم الوفد أعضاء من مندوبية دولة الكويت لدى المنظمة وهم نائب المندوب المستشار تركي الديحاني والملحق الدبلوماسي عبد الله الوقيان ومن وزارة الخارجية المستشار هادي السبيعي والمحلق الدبلوماسي عبد الله الرشيدي.

ويأتي الاجتماع الذي تختتم أعماله بعد غد الاثنين تحضيرا للدورة ال52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها بمدينة بغداد في أبريل المقبل.