الطيران المدني: إسناد الخدمات الأرضية حصريا للخطوط الكويتية في مطار الكويت الدولي

الطيران المدني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم السبت إسناد نشاط الخدمات الأرضية لشركة الخطوط الجوية الكويتية كمقدم خدمة حصري لجميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

وقال رئيس الهيئة الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تلك الخطوة تأتي لدعم الناقل الوطني في تقديم هذه الخدمات لجميع شركات الطيران المحلية العربية والأجنبية في خطوة جوهرية لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال النقل الجوي.

وأكد الشيخ حمود أن رؤية الهيئة للعشرين سنة المقبلة ترتكز على أربعة محاور رئيسية موضحا أن المحور الأول يتعلق بتطوير وتحديث البنية التحتية لمطار الكويت الدولي من أجل رفع الكفاءة لتشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأضاف أن المحور الثاني يشمل تأهيل وتعزيز الكوادر الوطنية في مجالات النقل الجوي والطيران المدني في حين أن المحور الثالث يتعلق بزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الموارد المالية.

وذكر أن المحور الرابع يتضمن نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تشغيل المطارات والملاحة الجوية وسلامة الطيران.

وأشاد بالدور الكبير لشركة الخطوط الجوية الكويتية وقطاعاتها التشغيلية التي تقدمت بمبادرة رائدة لتقديم الخدمات الأرضية لجميع شركات الطيران المدني العاملة في مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم متمنيا لهم النجاح والتوفيق في هذه المهمة التي أصبحت اليوم حقيقة على أرض الواقع.

وأعرب الشيخ حمود عن شكره العميق وامتنانه الكبير لدور القيادة السياسية متمثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم لدعمهم الكبير لمشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني في الكويت وتطوير الخدمات في مطار الكويت الدولي. كما أعرب عن تقديره للمتابعة الحثيثة لوزير الدفاع الشيخ عبدالله علي الصباح ودعمه المتواصل الذي أثمر نجاح مشاريع الطيران المدني معربا عن شكره لجميع الجهات الحكومية التي دعمت هذا المشروع وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة الجمارك على دورها الحيوي في تقديم كافة التسهيلات للناقل الوطني مشيدا كذلك بدور المسؤولين وجميع العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني لإنجاح هذه العملية.

كما شكر شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) التي قدمت نشاط الخدمات الأرضية في مطار الكويت على مدى 22 عاما جنبا الى جنب مع الخطوط الجوية الكويتية متمنيا للشركة التوفيق والنجاح في مشاريعها الحالية والمستقبلية.