“زين” تحصد ثنائية التميّز من “إنترناشونال فاينانس”: الأفضل والأكثر ابتكاراً في قطاع الاتصالات في الكويت

عالية العوضي تستلم الجائزتين في دبي

حصدت زين الكويت جائزتي “أفضل شركة اتصالات” و”شركة الاتصالات الأكثر ابتكاراً” في السوق الكويتي عن العام 2025 ضمن جوائز التميّز السنوية لمؤسّسة “إنترناشونال فاينانس”، في إنجازٍ جديد يعكس مسارها الريادي في تقديم تجارب رقمية مُتكاملة لعملائها، واستمرار تصدّرها قطاع الاتصالات محلّياً عبر بنية تحتية متطورة تواكب متطلّبات الاقتصاد الرقمي.

خلال النسخة الـ 13 من الحفل الذي أُقيم في دبي، تسلّمت عالية العوضي، مدير إدارة العلاقات الإعلامية في زين الكويت، الجائزتين، حيث يُعد الحفل السنوي لمجلّة “إنترناشونال فاينانس”، التي تتخذ من لندن مقرّاً لها، مناسبة تجمع قادة الأعمال وكُبرى المؤسّسات الإقليمية، وتُسلّط الضوء على الجهات الأكثر تميّزاً عبر تصنيفاتها السنوية المُتخصّصة في الاقتصاد والمال والأعمال.

ويأتي هذا التكريم امتداداً لسجل زين الحافل من التتويجات التي عكست تميّزها التشغيلي والتجاري، حيث تُسلّط الجائزتين الضوء على المسار الابتكاري المُتكامل الذي تقوده زين، والذي يرتكز على رفع جاهزية الشبكات نحو الجيل القادم مع إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس المُتقدّم (5G-A)، وتبنّي الحلول الذكية المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات، بما يرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمة، ويُحسّن التجربة الرقمية من مختلف الجوانب.

هذا بالإضافة إلى تركيزها المُستمر على الاستثمار في تطوير البنية التحتية للشبكة، وتسريع التحوّل نحو نماذج تشغيل رقمية أكثر كفاءةً ومرونةً وذكاءً، إلى جانب تعزيز أثرها في دعم أولويات الكويت التنموية عبر بنية تحتية رقمية قادرة على تمكين القطاعات الحيوية في الدولة.

وينعكس هذا التميّز أيضاً من خلال إنجازٍ تقني نوعي حققته زين الكويت مؤخّراً، بعد أن أصبحت الأولى إقليمياً في استكمال اختبارٍ لمُعدّل نقل بيانات فائق بلغ 31 جيجابِت في الثانية عبر تقنيات مُتقدّمة لتجميع الطيف مُتعدد النواقل، بالدمج بين نطاقات أقل من 6 جيجاهرتز والموجات المليمترية، حيث يؤكّد هذا الاختبار جاهزية الشبكة لتقديم سعات استثنائية وزمن استجابة منخفض وأداء متقدم يدعم الجيل القادم من الخدمات الرقمية.

وفي هذا السياق، تواصل زين ترسيخ ريادتها في ابتكارات الجيل الخامس المُتقدّم عبر بنية تحتية واسعة النطاق مُصمّمة وفق أعلى المعايير لدعم المدن الذكية وتطبيقات إنترنت الأشياء، إلى جانب مبادرات تُعزّز موثوقية الاتصال وتجعل التجربة الرقمية أكثر بساطة وتأثيراً في الحياة اليومية.

كما ينعكس هذا التوجه الابتكاري في تطوير تجربة الشبكة وخدماتها عبر توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الميدان مثل المساعد الرقمي الذكي لمهندسي المواقع لتسريع معالجة الأعطال وتقليل زمن التوقف، وريادة تجارب Open RAN وتحسين كفاءة الطاقة في البنية التحتية للشبكة.

وعلى صعيد التحوّل التشغيلي وتجربة العملاء، تواصل زين تسريع برنامجها لتحديث الأنظمة الرقمية، عبر مشاريع محورية تشمل تطوير منصّات أنظمة دعم الأعمال (BSS) بما يرفع كفاءة الأعمال ويُسرّع الرحلة الرقمية متعددة القنوات، مع دمج التوصيات الذكية وأتمتة العمليات وتعزيز المراقبة اللحظية والصيانة الذكية، لخدمة قاعدة عملائها من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة.