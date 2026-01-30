اليابان: ارتفاع واردات النفط من دولة الكويت بنسبة 12.3% في ديسمبر

خزانات نفط في ميناء تجارية يابانية

أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الجمعة ارتفاع واردات النفط الخام من دولة الكويت في ديسمبر الماضي بنسبة 3ر12 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 61ر5 مليون برميل أي ما يعادل 181 ألف برميل يوميا لتسجل بذلك أول نمو لها منذ شهرين.

وذكرت البيانات التي أصدرتها (وكالة الموارد الطبيعية والطاقة) اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت احتلت المرتبة الرابعة في قائمة أكبر مزودي اليابان بالنفط بعدما شكلت الشحنات منها 1ر6 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من الخام مقابل 3ر6 بالمئة في ديسمبر من العام السابق.

وأضافت أن إجمالي واردات اليابان من الخام الكويتي بلغ 143 ألف برميل يوميا خلال عام 2025 بانخفاض قدره 3ر7 بالمئة عن العام السابق ما شكل 6ر6 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من النفط.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام نما في ديسمبر الماضي بنسبة 7ر17 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 99ر2 مليون برميل يوميا ليسجل بذلك ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي.

وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 88 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام بانخفاض بلغ 3ر8 بالمئة عن العام السابق.

وتصدرت السعودية قائمة أكبر مزودي اليابان بالنفط في ديسمبر بعدما ارتفعت الواردات منها بنسبة 5ر7 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 35ر1 مليون برميل يوميا تلتها الإمارات التي انخفضت الشحنات منها بنسبة 7ر11 بالمئة لتصل إلى 02ر1 مليون برميل يوميا.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بشحنات بلغت 289 ألف برميل يوميا وقطر المرتبة الخامسة بواردات بلغت 57 ألف برميل يوميا.

وارتفعت واردات الخام في اليابان التي تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة في عام 2025 بنسبة 5ر3 بالمئة لتصل إلى 41ر2 مليون برميل يوميا.