منتخب البحرين لكرة اليد يحرز لقب كأس آسيا للمرة الأولى بفوزه على قطر في نهائي النسخة الـ22 “الكويت 2026”

جانب من المباراة النهائية

أحرز منتخب البحرين لكرة اليد اليوم الخميس لقب بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة (29 – 26) في نهائي النسخة الـ22 التي استضافتها دولة الكويت في الفترة بين 15 و29 يناير الجاري.

وعلى صالة مجمع الشيخ سعد العبد الله للألعاب الرياضية قدم منتخب البحرين شوطا أولا قويا تمكن فيه من مجاراة نظيره القطري خصوصا من الناحية البدنية ليخرج متقدما (14-11).

وشهد الشوط الثاني مستوى قويا وصراعا بدنيا وذهنيا كبيرا وظلت النتيجة متقاربة مع أفضلية طفيفة للمنتخب البحريني إلا أن خبرة لاعبي منتخب قطر ظهرت بشكل واضح ليدركوا التعادل (24 – 24) قبل نهاية الشوط بسبع ثوان فقط لتذهب المباراة للشوطين الإضافيين.

وتواصل السجال بين المنتخبين في الشوطين الإضافيين فيما استفاد لاعبو البحرين من بعض الأخطاء الفردية للاعبي قطر وتمكنوا من توسيع الفارق محققين أول لقب آسيوي في تاريخ كرة اليد البحرينية.

وأقيمت في وقت سابق اليوم مباراتان جمعت الأولى منهما هونغ كونغ مع الصين في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر (كأس الرئيس) وانتهت بفوز المنتخب الصيني (34-25) وجمعت المباراة الثانية الكويت مع اليابان لتحديد المركزين الثالث والرابع لتنتهي بنتيجة (33-32) لمصلحة المنتخب الكويتي.

وخلصت البطولة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم (ألمانيا 2027) إلى احتلال منتخب البحرين المركز الأول يليه منتخب قطر ثم منتخب الكويت ليأتي بعده منتخب اليابان في المركز الرابع.

وجاء في المركز الخامس منتخب كوريا الجنوبية تلاه المنتخب السعودي في المركز السادس ثم منتخب العراق سابعا والإمارات ثامنا.

وحلت هونغ كونغ في المركز العاشر ثم الأردن في المركز الـ11 تلتها إيران في المركز الـ12 ثم عمان في المركز الـ13 وجاءت أستراليا في المركز الـ14 وأخيرا جاء منتخب الهند في المركز الـ15.