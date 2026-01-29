×
سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل النائب الأول لرئيس شركة بوينغ ورئيس شركة بوينغ لمنطقة الشرق الأوسط

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يستقبل النائب الأول لرئيس شركة بوينغ ورئيس شركة بوينغ لمنطقة الشرق الأوسط
استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم النائب الأول لرئيس شركة بوينغ ورئيس شركة بوينغ العالمية الدكتور بريندان نيلسون ورئيس شركة بوينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهد المهيري والوفد المرافق لهما وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين دولة الكويت وشركة بوينغ وفتح آفاقٍ أوسع في مجال تطوير قطاعات صناعة واستيراد الطائرات والأبحاث الفضائية وتأهيل الكوادر المحلية بما يعزز الكفاءات الوطنية ويدعم رؤية البلاد التنموية.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب بالهيئة العامة للإستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.

