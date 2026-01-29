سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ45 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يترأس الاجتماع الـ45 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (45) لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وبحث الاجتماع آخر مستجدات متابعة تقارير الجهات الحكومية المعنية في إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الصلة بميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى تأهيل النظم البيئية والتوسع في برامج التشجير.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء اهتمام القيادة السياسية العليا وتوجيهاتها السامية لمتابعة كافة تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الكبرى والوقوف على آخر المستجدات والعمل على تسريع الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية مع الجهات الحكومية في كافة الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد سموه أن التعاون المستمر والتنسيق المشترك مع الحكومات يعكس التزام الكويت القوي والجاد بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية في مجال تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى في البلاد مما يشكل خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية بينها وبين تلك الدول.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام داوود المرزوق ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ووكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.