وزيرة الشؤون تبحث مع وزيرة تمكين المجتمع الإماراتية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة مع وزيرة تمكين المجتمع الإماراتية شما المزروعي

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس مع وزيرة تمكين المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة شما المزروعي سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمل الاجتماعي والأسري.

جاء ذلك خلال استقبال الحويلة للمزروعي والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد حيث تم تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وآليات تطوير الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.

واستعرضت الحويلة خلال اللقاء أبرز قطاعات عمل وزارة (الشؤون) وآليات التنسيق والتكامل القائمة مع الجمعيات الأهلية والخيرية في البلاد إضافة إلى الدور الذي تؤديه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في إطار استراتيجية شاملة للدعم والرعاية.

بدورها قدمت الوزيرة المزروعي عرضا حول تجربة وزارة تمكين المجتمع بالإمارات مستعرضة أهم المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين مختلف شرائح المجتمع بما يواكب التطلعات التنموية.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار التنسيق وتعزيز أطر التعاون الثنائي بما يسهم في تطوير منظومة العمل الاجتماعي والأسري ودعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.