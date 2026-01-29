KIB يختتم فعالية She L.E.A.D.S in STEM لتمكين الكفاءات النسائية الواعدة

صورة جماعية

اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مبادرته الرائدة She L.E.A.D.S in STEM بنجاح، مجدّداً التزامه الراسخ بالاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز جاهزية كوادره الوطنية لمواكبة متطلّبات المستقبل.

وجاءت هذه المبادرة لتمكين الموظفات في المراحل الوظيفية المبكرة، من خلال تزويدهن بمهارات تقنية نوعية عبر تطبيق مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(STEM) ، بوصفها تخصصات رئيسية تُسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي والمالي في الكويت.

وبهذه المناسبة، قالت مدير أول التعلم والتطوير بإدارة الموارد البشرية في KIB سهام الخريف: “تعد المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لغة المستقبل، بل أصبحت اليوم أساساً لا غنى عنه في سوق العمل. ومن خلال برنامج She L.E.A.D.S in STEM نوسّع آفاق الكفاءات النسائية ليكنّ في صدارة القيادة والابتكار وصناعة التغيير في البنك. فالنمو الشامل هو الأساس الأكثر متانة للاستدامة، وتمكين كوادرنا هو الاستثمار الحقيقي في نجاحنا المشترك”.

وأضافت الخريف أن المبادرة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والشمولية والقيادة، عبر إعداد المشاركات للتميز في بيئة مصرفية تتسارع وتيرتها مع التحول الرقمي. كما تجسّد هذه المبادرة رؤية KIB الاستراتيجية في دفع مسارات النمو المستدام، وتعزيز دور المرأة المتميز في مجالات حيوية تُعزز التنافسية وتدعم التقدم على المدى الطويل.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي والمالي تطوراً تقنياً غير مسبوق، بالتزامن مع تنامي الطلب العالمي على الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وفي هذا الإطار، يواصل KIB الاستثمار في برامج نوعية متقدمة تعزز جاهزية المهارات وتُؤهل كوادره لمواكبة متطلبات السوق، بما يرسخ ثقافة التعلم المستمر والقيادة المؤثرة، ويعزز قدرة البنك على التكيف في بيئة مالية سريعة التغير.

وقد أُقيم البرنامج في أكاديميةKIB Life للتعلم والتطوير، بدعم ومشاركة فاعلة من الإدارة التنفيذية في البنك. وخلال الجلسة الختامية، قدمت المشاركات تجارب عملية وتطبيقات واقعية جسدت ما اكتسبنه من معارف ومهارات، بما يعكس الأثر الحقيقي لمثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة.

وشدّدت الخريف على أن “تعزيز دور المرأة والشمولية يشكّلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية KIB. ومن خلال التركيز على الكفاءات النسائية في المراحل الوظيفية المبكرة، استهدفت المبادرة بناء الثقة، وتعزيز المهارات التقنية، وتطوير القدرات القيادية في مجالات لطالما احتاجت الى تعزيز حضور المرأة بما يكرّس التزام البنك بالتنمية الشاملة وترسيخ ثقافة الابتكار”.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل الاستثمار في مبادرات تعلم متخصصة تدعم تطور كوادره على الصعيدين المهني والشخصي، بما ينسجم مع استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية وتماشياً مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، انطلاقاً من شعاره المؤسسي، بنك للحياة.