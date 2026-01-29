الإدارة العامة للجمارك تحذر من رسائل مشبوهة ومواقع إلكترونية غير موثوقة تنتحل صفة الإدارة

الإدارة العامة للجمارك

قالت الإدارة العامة للجمارك إن هناك رسائل مشبوهة ومواقع إلكترونية غير موثوقة تنتحل صفة الإدارة محذرة الجميع من التعامل مع الرسائل الوهمية التي تهدف إلى استدراج الأفراد والحصول على بياناتهم الشخصية أو البنكية.

وأوضحت الإدارة أن إنجاز المعاملات الإلكترونية يتم حصرا عبر قناتين معتمدتين فقط هما: منصة التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) أو الموقع الرسمي للإدارة العامة للجمارك.

وأكدت ضرورة عدم التفاعل مع تلك الرسائل المشبوهة أو الضغط على أي روابط غير موثوقة وعدم تزويد أي جهة غير رسمية بأي معلومات شخصية أو مصرفية داعية الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.