وزارة الصحة تكرم المشاركين في مبادرتين صحيتين ضمن مشروع مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية

وزارة الصحة تكرم ممثلين الجمعيات التعاونية

كرمت وزارة الصحة اليوم الخميس المشاركين من وزارة التربية والجمعيات التعاونية في مبادرتي (مدارس معززة للنشاط البدني) و(جمعيات داعمة للصحة) ضمن مشروع مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية بالوزارة الدكتورة نادية الجمعة في كلمة ألقتها نيابة عن راعي حفل التكريم وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الشراكة المجتمعية إحدى ركائز خطط مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية “فالوزارات والهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص شركاء رئيسيون نعتز بالعمل معهم للتوعية بأنماط الحياة الصحية”.

الوكيل المساعد للشؤون الرعاية الصحية الدكتورة نادية الجمعة

وأوضحت الجمعة أن من التحديات الرئيسية التي تواجه المنظومة الصحية هي أمراض والقلب والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة “حيث تلقى اهتماما عالميا كبيرا في السنوات الماضية نظرا لارتباطها بمضاعفات ومخاطر صحية واجتماعية واقتصادية قد تعوق خطط التنمية الوطنية وتؤثر سلبا على جودة الحياة”.

وأضافت أن مبادرتي (جمعيات داعمة للصحة) و(مدارس معززة للنشاط البدني) ثمرة تلك الشراكة الفعالة والتعاون البناء بين كل قطاعات الدولة كشركاء حقيقيين نحو مجتمع يتمتع بالرفاه وجودة الحياة الصحية وأكثر إنتاجية.

وأكدت حرص وزارة الصحة منذ صدور الإعلان عن الاجتماع الأول رفيع المستوى للأمم المتحدة سبتمبر 2011 للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها على العمل على إدراج هذا الموضوع على قمة أولوياتها الرئيسية بالخطة الإنمائية وبرنامج عمل الوزارة والحكومة.

مدير ادارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية الدكتورة وفاء الكندري

من جانبها قالت مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية بالتكليف ومدير مشروع الخطه الإنمائية الدكتورة وفاء الكندري في كلمتها إن هذا الحفل التكريمي يجسد روح العطاء والتعاون بين وزارة الصحة والهيئات العامة والمؤسسات التربوية والمجتمعية من أجل تعزيز الصحة والرفاه لكل شرائح المجتمع.

وأضافت الكندري أن هذه المبادرات تعزيز الشراكة المجتمعية بين وزارة الصحة والمؤسسات التعليمية والجمعيات التعاونية لضمان استدامة وفعالية الجهود الصحية في المدارس والمجتمع.

وبينت أن المبادرات تسعى إلى تمكين الطلبة من تبني سلوكيات صحية سليمة من خلال تشجيع الأنشطة الرياضية في البيئة المدرسية إضافة إلى زيادة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بأكمله لتبني أنماط تسوق أكثر صحة والقضاء على السلوكيات غير الصحية التي تسهم في انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية.