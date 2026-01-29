الأرصاد الجوية: طقس معتدل نهارا مائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد معتدلا نهارا مائلا إلى البرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية معتدلة ورطبة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما يؤدي إلى فرص لتشكل الضباب الخفيف في المساء على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و24 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا إلى البرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و24 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.