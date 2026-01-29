بلدية الكويت: تكثيف حملات التفتيش الميدانية على مواقع أعمال البناء والتشييد بالعاصمة

من حملة البلدية

أكدت بلدية الكويت تكثيفها حملاتها الميدانية التفتيشية على مواقع أعمال البناء والتشييد في محافظة العاصمة للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط.

وقال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في العاصمة عبدالله العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فريق البلدية يتولى رصد المخالفات في مختلف مناطق المحافظة لضمان العمل وفق آلية محددة تساهم في حفظ أرواح المواطنين والمقيمين.

وأضاف العجمي أن الفريق نفذ اليوم الخميس عدة جولات ميدانية بعد رصد عدد من المواقع المخالفة وتم تحرير عدد من المخالفات لأنظمة البناء وستتبعها عدة جولات ميدانية في المحافظات الست حسب جدول زمني تم إعداده من فريق إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية لتنفيذ الحملات في الأسابيع المقبلة.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بلوائح البلدية وقوانينها مشددا على أن الفرق الرقابية التابعة للإدارات المختلفة في المحافظات الست تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح البلدية وأنظمتها من خلال الحملات الميدانية.

وأشار إلى أن فرق بلدية الكويت تشرف عليها الكوادر الوطنية لمهندسات ولمهندسي بلدية الكويت للتأكد من مراقبة تطبيق لائحة البناء والتأكد من مدى الالتزام باشتراطاتها وضوابطها.