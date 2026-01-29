الخدمة المدنية: ميكنة صرف العلاوة الاجتماعية للأبناء من أم كويتية “موظفة” على النظام المتكامل

ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية ميكنة إجراءات صرف العلاوة الاجتماعية للأبناء من أم كويتية (موظفة) آليا دون ورق على النظام المتكامل بين جهة عمل الموظفة مع الإدارات المعنية في الديوان.

وقال الديوان في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إنه يقدم هذه الخدمات إلكترونيا في إطار التوجه نحو (ديوان بلا ورق) والجهود التي يبذلها لتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي أيضا استكمالا لخطة ميكنة الإجراءات بما ينعكس إيجابا على تنفيذ الأعمال آليا ويساهم في توفير الوقت والجهد وأداء أعمال الرقابة والتدقيق على صحة البيانات المعتمدة من الديوان بكل سهولة ويسر.

وأكد (الخدمة المدنية) حرصه على تدريب موظفي الجهات الحكومية على تنفيذ وإنجاز إجراءات الصرف عبر تنفيذ ورش عمل لتدريبهم على كل إجراءات التنفيذ الآلي.