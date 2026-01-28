دوري أبطال أوروبا: برشلونة وليفربول وسيتي إلى ثمن النهائي وسان جرمان وريال إلى الملحق

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

بلغ برشلونة الإسباني وليفربول الإنكليزي ومواطنوه توتنهام وتشلسي ومانشستر سيتي الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما سيخوض حامل اللقب باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني الملحق المؤهل إلى الدور عينه، وذلك بعد اختتام منافسات دور المجموعة الموحدة الأربعاء.

والتحقت الفرق الخمسة، ومعها سبورتينغ البرتغالي، بأرسنال الإنكليزي المتصدر بالعلامة الكاملة (24) بايرن ميونيخ الألماني الثاني برصيد 21 نقطة اللذين حجزا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية.

وحسم برشلونة بطاقة التأهل بعد تحقيقه انتصاره الثالث تواليا في المسابقة من بوابة كوبنهاغن الدنماركي 4-1، بعدما كان متأخرا 0-1.

وعاش مشجعو العملاق الكاتالوني لحظات صعبة بعد تأخر فريقهم بهدف الإيسلندي فيكتور داداسون (4)، لكن برشلونة ردّ بقوة في الشوط الثاني بفضل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (48) ولامين جمال (60) والبرازيلي رافينيا (68 من ركلة جزاء) والبديل الإنكليزي ماركوس راشفورد (85).

ورفع بطل إسبانيا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس.

من جانبه، فشل سان جرمان في حجز بطاقته المباشرة بعدما اكتفى بالتعادل مع ضيفه نيوكاسل الإنكليزي 1-1 ورافقه إلى الملحق.

افتتح البرتغالي فيتينيا التسجيل لأصحاب الأرض (8) وأدرك جو ويلوك التعادل للضيوف (45+2).

واكتفى فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بـ 14 نقطة في المركز الحادي عشر، ورافق ضيفه الإنكليزي بالرصيد عينه من النقاط في المركز الثاني عشر، إلى الملحق.

وأضاع ريال مدريد فرصة التأهل التي كانت بمتناول يديه قبل بداية الجولة الثامنة الأخيرة، بخسارته 2-4 أمام بنفيكا البرتغالي الذي بلغ المحلق كذلك في الرمق الأخير وبفارق الأهداف عن ثلاثة فرق أخرى بالرصيد عينه من النقاط (9 نقاط).

وتجمّد رصيد “الملكي” عند 15 نقطة في المركز التاسع.

إثارة اللحظات الأخيرة

سجّل هدفي “الملكي” مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي (30 و58)، فيما أحرز النروجي أندرياس شيلدروب (37 و54) واليوناني فانجيليس بافليديس (45+5 من ركلة جزاء) وحارس المرمى الأوكراني أناتولي توربين الذي أهدى فريق المدرب جوزيه مورينيو بطاقة التأهل إلى الملحق في الرمق الأخير (90+8)، أهداف بنفيكا.

وتأهل ليفربول إلى ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 18 نقطة بانتصاره على قره باغ الأذربيجاني 6-0 بأهداف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (15 و61) والألماني فلوريان فيرتس (21) والمصري محمد صلاح (50) والفرنسي أوغو إيكيتيكيه (57) والبديل الإيطالي فيديريكو كييزا (90).

ورافق توتنهام مواطنه بعد العودة بانتصار من ألمانيا على حساب أينتراخت فرانكفورت 2-0، رافعا بذلك رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع.

وحجز تشلسي بطاقة التأهل المباشر، بعد مباراة مثيرة خطف خلالها الانتصار من ميدان نابولي الإيطالي 2-3، رافعا بذلك رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، فيما ودّع بطل إيطاليا المسابقة بحلوله في المركز الثلاثين بثماني نقاط فقط.

افتتح الأرجنتيني إنسو فرنانديس التسجيل لتشلسي (19 من ركلة جزاء) وردّ عليه أنتونيو فيرغارا والدنماركي راسموس هويلوند قبل نهاية الشوط الأول (33 و43).

لكن البرازيلي جواو بيدرو أهدى فريقه بطاقة التأهل بهدفين في الدقيقتين 61 و82.

وعاد سبورتينغ ببطاقة التأهل إلى ثمن النهائي من ميدان أتلتيك بلباو الإسباني 2-3، بعدما انتزع هدف الانتصار في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

ورفع الفريق البرتغالي رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع متخلفا بفارق الأهداف عن برشلونة وتشلسي.

وححز سيتي مقعده في ثمن النهائي بانتصار على ضيفه غلطة سراي 2-0 بفضل النروجي إرلينغ هالاند العائد إلى التسجيل للمرة الأولى منذ هدفه من ركلة جزاء في مرمى برايتون ضمن الدوري الإنكليزي في أوائل كانون الثاني/يناير، وزميله الفرنسي ريان شرقي، في الدقيقتين 11 و29 تواليا.

ورفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن وهو آخر المراكز المؤهلة مباشرة، متخلفا بفارق الأهداف عن برشلونة وتشلسي وسبورتينغ في المركز الخامس والسادس والسابع تواليا.

ثلاثي إيطالي في الملحق

وإلى جانب ريال وسان جرمان ونيوكاسل، بلغت أندية إنتر ويوفنتوس وأتالانتا الإيطالية الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي بعد حلولها في المراكز العاشر والثالث عشر والخامس عشر تواليا.

إنتر كان قد فاز على دورتموند الألماني السابع عشر 2-0، فيما اكتفى يوفنتوس بتعادل سلبي أمام موناكو الفرنسي الحادي والعشرين، أما أتالانتا فانقاد إلى هزيمة أمام سان جيلواز البلجيكي 0-1.

ورافق أتلتيكو مدريد الفرق المتأهلة إلى الملحق بحلوله في المركز الرابع عشر بعد خسارته 1-2 أمام ضيفه بودو غليمت النروجي الثالث والعشرين، علما أن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني كان متقدما 1-0.

وأكملت فرق باير ليفركوزن الألماني وأولمبياكوس اليوناني وكلوب بورج البلجيكي وغلطة سراي وقره باغ عقد الفرق المتأهلة إلى الملحق.