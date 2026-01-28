وزارة العدل تطلق خدمة الاستعلام القضائي عبر تطبيق “سهل”

تطبيق "سهل"

أعلنت وزارة العدل الكويتية اليوم الأربعاء إطلاق خدمة الاستعلام القضائي عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وذلك ضمن جهودها لتعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات المتقاضين.

وذكرت (العدل) في بيان صحفي أن خدمة الاستعلام القضائي متاحة حاليا عبر تطبيق (سهل) وبإمكان الأفراد الاستعلام عن حالة أو بيانات القضايا القضائية الخاصة بهم بشكل إلكتروني وسريع دون الحاجة للذهاب إلى الجهات القضائية.

وأوضحت أن خدمة الاستعلام القضائي تشمل عرض النتائج الأساسية مثل رقم القضية ونوعها وتاريخها وحالتها الحالية وذلك لتقديمها لدى الجهات الحكومية والجهات التي تتطلبها.

وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الخدمات التي تخفف العبء وتذلل كافة العقبات إن وجدت بما يختصر ويوفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى مراجعة المقرات.