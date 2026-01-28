×
انعقاد أعمال الجولة الأولى من الحوار السياسي والأمني بين دولة الكويت وحلف الـ”ناتو”

نائب وزير الخارجية الكويتي مع مثل أمين عام الحلف الخاص للجوار الجنوبي
عقدت اليوم الأربعاء في مقر منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسيل أعمال الجولة الأولى من الحوار السياسي والأمني بين دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) حيث ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعن حلف (ناتو) ممثل أمين عام الحلف الخاص للجوار الجنوبي خافيير كولومينا.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أنه جرى خلال الحوار بحث المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الجانبين بما فيها بحث سبل تعزيز أوجه التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتنسيق المستمر عبر مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون الذي تستضيفه دولة الكويت بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

