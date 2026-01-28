وزير الإعلام يترأس الاجتماع العاشر للجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية لعام 2026

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب يترأس الاجتماع العاشر للجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية لعام 2026

ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الأربعاء الاجتماع العاشر للجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية لعام 2026 بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية وذلك للوقوف على الاستعدادات الخاصة بتنظيم الأعياد والاحتفالات الوطنية المقبلة.

ونقل الوزير المطيري خلال الاجتماع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى المواطنين والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة قرب الأعياد الوطنية داعيا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

وأكد الوزير المطيري خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية ورفع مستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية بما يسهم في إخراج الأعياد والاحتفالات الوطنية بصورة تليق بمكانة دولة الكويت وتعكس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن.

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين على ما يبذلونه من جهود مخلصة وتعاون مثمر في هذا الجانب الوطني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من العروض المرئية المقدمة من فرق العمل المختصة إذ قدم فريق الفعاليات والتسويق الإعلامي عرضا حول جاهزية الخطط الإعلامية والتنظيمية المصاحبة للاحتفالات الوطنية.

واستعرض فريق التقييم وضبط الجودة آليات المتابعة ومعايير الجودة المعتمدة لضمان تنفيذ الفعاليات وفق أعلى المستويات كما قدم فريق الأمن والحشود عرضا تناول خطط التنظيم والسلامة وإدارة الحشود بما يحقق الانسيابية ويحافظ على أمن وسلامة المشاركين.

وناقش الاجتماع عرضا مقدما من فريق مبادرات القطاع الخاص تناول أوجه التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ودورها في دعم الفعاليات الوطنية إلى جانب استعراض استعدادات المحافظات ليوم رفع العلم وبرنامج اليوم الوطني الرياضي بما يعكس المشاركة المجتمعية الواسعة في هذه المناسبات الوطنية الغالية.

وتضمن الاجتماع كذلك عرضا مرئيا حول دورة الإرشاد السياحي التطوعي التي تهدف إلى تأهيل متطوعين للمشاركة في تنظيم الفعاليات الوطنية وإبراز الصورة الحضارية لدولة الكويت أمام الزوار إضافة إلى عرض مقدم من فريق (فيزت كويت) تناول الجوانب التنظيمية والتنسيقية المرتبطة بالفعاليات المصاحبة كما تم بحث ما يستجد من أعمال.