“التربية” تعلن جاهزية 3 مدارس جديدة بالمطلاع لاستقبال الطلبة المسجلين بها

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الأربعاء استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والتشغيلية الخاصة بتجهيز المدارس الثلاث الجديدة (روضة الدرة) و(مدرسة صالح راشد ناصر بورسلي الابتدائية للبنين) و(مدرسة لميس بنت عمرو الابتدائية للبنات) بمدينة المطلاع السكنية التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية وجاهزيتها لاستقبال الطلبة المسجلين بها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن القطاعات المعنية عملت على تنفيذ طلبات نقل المعلمين والمعلمات والانتهاء من تسكين الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس الثلاث إلى جانب توفير جميع احتياجاتها من التجهيزات الفنية والأثاث والمستلزمات التعليمية بالتنسيق مع جهات الاختصاص ذات الصلة.

وأضافت أن الطلبة سيباشرون الحضور للمدارس الجديدة اعتبارا من الأسبوع المقبل وفق الجداول الدراسية المعتمدة في ظل متابعة مستمرة من قبل قطاعات الوزارة المعنية وحرصها على تضافر الجهود وتسخير الإمكانات كافة لخدمة المتعلمين. وأكدت حرصها على ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة وداعمة لمسيرة الطلبة التعليمية وفق أعلى معايير التنظيم والتجهيز لافتة إلى تسخير جميع الإمكانيات البشرية والفنية اللازمة لتشغيل المدارس بكفاءة.

وبينت أن المدارس الجديدة تتمتع بطاقات استيعابية مناسبة تشمل مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للبنين والبنات بما يسهم في خدمة أهالي منطقة المطلاع والمناطق المجاورة والمساهمة في تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس القائمة ودعم العملية التعليمية ضمن إطار خطط الوزارة للتوسع في المنشآت التعليمية ومواكبة النمو العمراني.

وشددت على حرصها المستمر لاستكمال المشاريع التعليمية الجديدة وفق الجداول الزمنية المعتمدة بما يواكب التوسع السكاني والعمراني في المناطق السكنية الحديثة موضحة أن افتتاح المدارس الجديدة يأتي ضمن رؤيتها لتطوير البنية التحتية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة وأولياء الأمور ما ينعكس إيجابا على استقرار العملية التعليمية بمختلف المناطق.