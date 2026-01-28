رئيس الأركان: مشروع “تواصل” يعزز قدرات الاتصال ويرفع مستوى الأمن السيبراني بالجيش

رئيس الأركان العامة للجيش خلال رعايته وحضوره الافتتاح التجريبي للمشروع

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان أن مشروع تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات (تواصل) أحد خطوات تطوير منظومة سلاح الإشارة ويهدف إلى تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وتعزيز قدرات الاتصال ورفع مستوى الأمن السيبراني.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (رئاسة الأركان) اليوم الأربعاء عقب رعاية وحضور الفريق الشريعان الافتتاح التجريبي لمشروع تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات (تواصل) رافقه وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح.

وأشاد الفريق الشريعان بالجهود المبذولة من قبل القائمين على المشروع مثمنا ما تحقق من إنجاز نوعي يعكس مستوى التخطيط والتنفيذ الذي يسهم في دعم منظومة القيادة والسيطرة ومواكبة التطور التقني بما يعزز كفاءة وجاهزية سلاح الإشارة وفق أعلى المعايير الفنية والأمنية.