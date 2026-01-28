سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث نقل لسموه تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه بتمام الصحة وموفور العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والرخاء.

هذا وقد حمله سمو رئيس مجلس الوزراء تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لسموهما بموفور الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والرقي.

حضر المقابلة وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وسفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال محمد الغنيم ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربي السفير نجيب عبدالرحمن البدر.