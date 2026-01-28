سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي

ستقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.حيث نقل لسمو ولي العهد حفظه الله تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد حمله سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لهما بوافر الصحة والعافية.حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين.