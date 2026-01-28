وزارة التربية تطلق خدمة نقل الطلبة إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق “سهل”

وزارة التربية

أطلقت وزارة التربية اليوم الأربعاء خدمة نقل الطلبة بين المدارس عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وذلك ضمن جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذه الخدمة تأتي ضمن توجيهات وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي وهذه الخدمة متاحة حاليا إلكترونيا لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام والتربية الخاصة.

وأوضحت أن الخدمة تتيح لأولياء الأمور تقديم طلبات نقل أبنائهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات المدرسية أو الجهات المختصة حضوريا.

وذكرت أن فترة استقبال طلبات النقل مستمرة حتى 12 فبراير المقبل وتشمل حالات النقل ضمن التعليم العام وكذلك التربية الخاصة مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية وسلاسة الإجراءات خلال جميع مراحل تقديم الطلب.

وبينت أنه سيتم إخطار ولي الأمر إلكترونيا بإشعار فور الانتهاء من تقديم الطلب كما سيصله إشعار آخر عند إتمام عملية النقل مع إتاحة إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب عبر خدمة الاستعلام عن حالة النقل المتوافرة ضمن التطبيق.

وأفادت بأن خدمة نقل طلبة التعليم الديني إلى جانب المدارس العربية والأجنبية الخاصة ستتم إضافتها لاحقا عبر تطبيق (سهل) ضمن خطة تطوير مرحلية تهدف إلى شمولية الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق المستفيدين.

وأكدت (التربية) التزامها بمواصلة تطوير خدماتها الإلكترونية بما يعكس رؤيتها في تحسين جودة الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور وتحقيق تجربة رقمية متكاملة تخدم العملية التعليمية بكفاءة ومرونة.