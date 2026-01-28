سفير الكويت بنيودلهي: منتدى التعاون العربي الهندي جسر لشراكة استراتيجية نحو مستقبل مشرق

سفير دولة الكويت لدى الهند مصطفى الشمالي

وصف سفير دولة الكويت لدى الهند مصطفى الشمالي اليوم الاربعاء منتدى التعاون العربي الهندي بانه يمثل جسرا لشراكة استراتيجية نحو مستقبل مشرق للجانبين.

وقال السفير الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اجتماع وزراء الخارجية العرب او من يمثلهم بنظيرهم الهندي في 30 يناير الجاري في إطار منتدى التعاون العربي الهندي الثاني في نيودلهي سيساهم في ترسيخ العلاقات بين الجانبين ورفعها الى آفاق أرحب في جميع المجالات.

وأكد أن الاجتماع سيساهم أيضا بشكل كبير في تعزيز تطور التعاون المشترك بين الجانبين العربي والهندي في مختلف المجالات والمشاريع خاصة المتعلقة منها بالأمن والطاقة والاستثمار وخلق أسواق تجارية جديدة فضلا عن توحيد الجهود والاستفادة من الإمكانيات الهندية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والعلوم والذكاء الاصطناعي وحماية البيئة.

وأضاف السفير الشمالي ان وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع سيكون برئاسة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري وبمشاركة من المختصين من شؤون الوطن العربي وشؤون آسيا في وزارة الخارجية الكويتية.

وشدد على متانة العلاقات العربية الهندية المبنية على الروابط التاريخية والثقافية والحضارية وأهمية توطيدها من اجل بناء مستقبل مشرق للشعبين العربي والهندي.

ولفت إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين الجانبين مشيرا إلى أن الهند والعديد من الدول العربية تتشارك في مواجهة العديد من التحديات الإقليمية والدولية الكبيرة وتهدف الى بناء ارضيات صلبة من الثقة والاحترام المتبادل مع تثبيت الشراكات الاستراتيجية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش اجتماع منتدى التعاون العربي الهندي الذي يعقد يومي 30 و31 يناير الجاري سيتم افتتاح مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة الهندية العربية في مدينة نيودلهي بحضور وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال والامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والسفراء العرب المعتمدين في نيودلهي بالإضافة عدد من كبار المسؤولين العرب والهنود.

وكانت مملكة البحرين قد استضافت الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون العربي الهندي الذي تم انشاؤه لتعزيز التعاون الهندي مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في عام 2016.