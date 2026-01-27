جامعة الكويت: قبول 132 من الطلبة الأجانب الدارسين على نفقتهم للفصل الثاني 2026/2025

جامعة الكويت

أعلنت جامعة الكويت اليوم الثلاثاء قبول 132 من الطلبة الأجانب الدارسين على نفقتهم من خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات للالتحاق بالجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني 2025/2026 وفقا لقواعد وشروط قبول خريجي الثانوية المعتمدة في الجامعة.

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل الدكتور فاضل عزيز في تصريح صحفي إن قبول الطلبة تم وفقا لترتيب رغباتهم على ضوء العدد المعتمد وفقا للشواغر المتبقية بناء على قرار مجلس الجامعة ومجلس الجامعات الحكومية مع الأخذ بالاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين وسياسة القبول.

وذكر الدكتور عزيز ان سياسة القبول لهذا العام تشترط لقبول أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص.

وأضاف أنه سيتم إرسال رسائل نصية إلى جميع الطلبة المقبولين محددا فيها التخصص الذي تم قبول الطالب فيه وسيكون اعتماد القبول (On line) من خلال الدخول على موقع نظام القبول الالكتروني http://portal.ku.edu.kw/admission وسداد الرسوم (10 دنانير كويتية).

وأوضح أنه يمكن لجميع الطلبة الذين قاموا بتقديم طلبات التحاق معرفة نتيجة قبولهم من خلال الدخول على الموقع المشار إليه أعلاه مهنئا الطلبة المقبولين وذويهم ومتمنيا للجميع مسيرة دراسية موفقة.