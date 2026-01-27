مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27/1/2026 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: بمناسبة احتفالية مراسم رفع العلم والتي ستقام يوم الأحد الموافق 1/2/2026 في قصر بيان إيذانا ببدء احتفالات دولة الكويت بالذكرى الخامسة والستين للعيد الوطني والذكرى الخامسة والثلاثين ليوم التحرير يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والشعب الكويتي الكريم سائلا الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الكويت في كل عام وهي تنعم بالخير والرخاء والازدهار وأن يديم على وطننا العزيز نعم الأمن والأمان والاستقرار.

وبمناسبة تأهل منتخب الكويت لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم (ألمانيا 2027) أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الاتحاد الكويتي لكرة اليد ولاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد والجهازين الفني والإداري بهذا التأهل بعد صعود المنتخب للدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية التي تستضيفها حاليا دولة الكويت مؤكدا أن هذا التأهل جاء نتيجة الدعم الكبير والرعاية السامية التي يحظى بها القطاع الرياضي من القيادة السياسية ويجسد روح العزيمة والعمل الجماعي لدى أبناء الكويت مشيدا بالأداء البطولي والروح العالية الذي تحلى بها اللاعبون والجهازان الفني والإداري ما أثمر هذا التأهل منوها بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة وحرصها على توفير البيئة المناسبة لكافة المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها في كافة الاستحقاقات الرياضية بما يضمن تهيئة أفضل الظروف الفنية والإدارية وتمكين اللاعبين من تقديم أفضل المستويات وتحقيق النتائج المشرفة ورفع اسم دولة الكويت في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

من جانب آخر رحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق إلى البلاد يوم الأحد المقبل الموافق 1/2/2026 متمنيا أن تحقق هذه الزيارة الرسمية النتائج المرجوة منها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق وفتح آفاق أرحب لتفعيل التعاون الثنائي المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير التربية سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي بحضور بعض قياديي ومسؤولي وزارة التربية حول نتائج الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2026 والذي تضمن قراءة تحليلية لمؤشرات الأداء التعليمي ومقارنة نوعية مع الأعوام الدراسية السابقة حيث أظهرت النتيجة استقرار المنظومة التعليمية وقدرتها على الحفاظ على مستوى التحصيل العام في ظل ما شهده العام الدراسي الحالي من تحديثات إصلاحية وتغييرات جوهرية في المناهج وأساليب التعليم وتناول العرض المرئي أبرز ملامح تطوير المناهج وتعزيز المهارات والقيم الوطنية لدى المتعلمين إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بما يسهم في تحسين جودة التعليم ودعم المعلم والمتعلم كما استعرض العرض المرئي الإجراءات التنظيمية والرقابية المصاحبة لسير الامتحانات ومقارنتها بالأعوام السابقة وما حققته من انضباط أعلى وتراجع ملحوظ في المخالفات مما يعزز مبادئ العدالة والنزاهة وينعكس إيجابا على استقرار النتائج في المنظومة التعليمية مؤكدا معاليه أن هذا العرض المرئي يأتي في إطار التزام وزارة التربية بالشفافية والمتابعة المستمرة للأداء التعليمي وحرصها على تقديم صورة شاملة لمستوى التعليم بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز مسار التطوير المستدام ويخدم مصلحة المجتمع وأبنائه الطلبة.

من جهته أكد مجلس الوزراء حرصه على تطوير المنظومة التربوية واهتمامه بضبط جودة التعليم في دولة الكويت من خلال تحديث المناهج التعليمية وتعزيز كفاءة المعلمين وتوسيع نطاق التحول الرقمي في العملية التعليمية بما يواكب المتغيرات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل مشددا على ضرورة ترسيخ قيم الابتكار والبحث العلمي وتكافؤ الفرص في الحصول على تعليم نوعي بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود أبرزها الموافقة على طلب وزارة الشؤون الإسلامية بقبول تبرعات مقدمة من بعض المواطنين والشركات لبناء عدد من المساجد في مختلف مناطق دولة الكويت وكذلك الموافقة على قبول التبرع المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال المقاولات الزراعية لتطوير وصيانة حديقة مسجد في إحدى المناطق السكنية.

بدوره أعرب مجلس الوزراء عن شكره العميق وتقديره للمواطنين والشركات على تبرعهم الكريم الذي يساهم في دعم جهود الدولة في بناء واستكمال بناء وإعادة بناء عدد من المساجد وتطويرها وصيانتها.

من جهة أخرى أبن مجلس الوزراء شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالى الرقيب محمد سعد الهاجري من منتسبي الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في وزارة الداخلية والتي وافته المنية متأثرا ًبإصابته أثناء تأديته لواجبه معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد داعيا الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن ينزله منازل الشهداء ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.