بنك برقان و"كامكو إنفست" يعلنان جاهزيتهما لاستضافة مؤتمرهما الاستثماري الثالث في 2 فبراير 2026

أكد بنك برقان و”كامكو إنفست” جاهزيتهما لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمرهما الاستثماري السنوي، والمقرّر عقده في فندق سانت ريجيس الكويت يوم الإثنين الموافق 2 فبراير 2026، تحت شعار “رؤى واستراتيجيات تُشكّل الفرص”. وامتداداً للنجاح الذي حققته النسخ السابقة، والتي عزّزت مكانته كمنتدى استثماري رائد في الكويت والمنطقة، من المتوقع أن يجمع المؤتمر نخبة من قادة الفكر ومديري الأصول العالميين، وخبراء القطاع، لإجراء مناقشات معمّقة حول العوامل والقوى التي تُشكّل بيئة الاستثمار في الوقت الراهن.

وبمشاركة مجتمع الاستثمار من الكويت والمنطقة والعالم، ستقدّم جلسات مؤتمر الاستثمار 2026 رؤية شاملة حول أكثر القضايا إلحاحاً وتأثيراً في حركة الأسواق. كما سيتناول المؤتمر محاور عالمية وإقليمية رئيسية تنبثق عن مشهد اقتصادي وجيوسياسي سريع التطور، بما في ذلك التحولات في موازين القوى العالمية، وتغيّرات في ديناميكيات الاقتصاد الكلي، وتنامي تأثير التكنولوجيا على الاستثمارات وتخصيص رؤوس الأموال. كما سيولي المؤتمر اهتماماً خاصاً بمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، مع تسليط الضوء على كيفية مواصلة المنطقة تعزيز موقعها ضمن اقتصاد عالمي يتجه بشكل متزايد نحو التعددية القطبية.

كما ستتناول المناقشات التطورات في أسواق رأس المال وفئات الأصول المختلفة، إلى جانب استراتيجيات بناء المحافظ وتنويعها في بيئة عالية التقلب. إضافةً إلى ذلك، سيستعرض المؤتمر اتجاهات الاستثمار القائمة على الابتكار، بما في ذلك الأسواق الخاصة والفرص المدفوعة بالتكنولوجيا، مع التركيز على كيفية تعامل المستثمرين مع ديناميكيات التقييم وآفاق النمو طويلة الأجل.

ومع استكمال الاستعدادات، يؤكد مؤتمر الاستثمار 2026 التزام بنك برقان و”كامكو إنفست” بتوفير منصة للحوار المستنير، وتبادل المعرفة، والمشاركة رفيعة المستوى. ويواصل المؤتمر دعم طموحات الكويت في تعزيز دورها كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الاستثماري يأتي ثمرةً للجهود المشتركة المتواصلة بين بنك برقان و”كامكو إنفست” ضمن شراكتهما الاستراتيجية، والتي تجمع بين الإمكانات المصرفية الشاملة لبنك برقان والخبرات الاستثمارية والاستشارية العميقة لـ “كامكو إنفست”، بهدف تقديم حلول مالية متكاملة ومتطورة لإدارة ثروات العملاء.