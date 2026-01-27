سمو أمير البلاد يستقبل النائب الأول ووزير الداخلية وأهالي شهيدي الواجب العقيد سعود الخمسان والرقيب محمد الهاجري

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وأهالي شهيدي الواجب العقيد سعود نصار الخمسان والرقيب محمد سعد الهاجري واللذين توفيا جراء الحريق الذي اندلع في مبنى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية التابع لوزارة الداخلية.

هذا وقد قدم سموه رعاه الله لهم خالص تعازيه ومواساته مستذكرا سموه ما قاما به شهيدا الواجب من بطولات ودور فعال خلال مسيرتهما العملية بوزارة الداخلية راجيا من المولى عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته وأن ينزلهما منازل الشهداء