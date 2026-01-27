KIB اختتم مشاركته في معرض عالم السيارات 2026 وقدّم عروض تمويل حصرية

مساعد مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في KIB عبدالعزيز الشمري

اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته في معرض عالم السيارات 2026، الذي أُقيم في أرض المعارض الدولية بمشرف خلال الفترة من 19 إلى 24 يناير، وسط إقبال ملحوظ من الزوار والمهتمين بقطاع السيارات. وجاءت مشاركة البنك في إطار حرصه على التواجد في الفعاليات الاقتصادية المتخصصة وتعزيز حضوره في سوق تمويل السيارات المحلي.

وقدَّم KIB خلال المعرض مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، شملت عروض تمويل بأرباح صفرية (0%) على عدد من موديلات السيارات، إلى جانب أرباح تنافسية وتسهيلات ائتمانية مرنة، من بينها فترات سماح لتأجيل سداد الأقساط تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى مزايا تفضيلية وخصومات حصرية على باقات التأمين التكافلي الشامل.

وفي هذا السياق، قال مساعد مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، عبدالعزيز الشمري، إن مشاركة البنك في المعرض تعكس التزامه بتقديم حلول تمويلية عملية تجمع بين المرونة والوضوح، وتواكب احتياجات العملاء المتغيّرة.

وأوضح أن الإقبال الذي شهده جناح البنك يعكس ثقة العملاء بالمنتجات التمويلية التي يقدّمها KIB وقدرته على توفير قيمة مضافة حقيقية في قطاع تمويل السيارات.

وأضاف الشمري أن هذه المشاركة جاءت امتداداً لشراكات استراتيجية طويلة الأمد تجمع البنك بعدد من أبرز وكلاء السيارات في الكويت، ما أتاح تقديم عروض متكاملة بالتعاون مع الشركاء، وساهم في تحسين تجربة العملاء ودعم حركة المبيعات خلال فترة المعرض.

وأشار إلى أن KIB حرص على التواجد بفريق متخصّص من مستشاري التمويل لتقديم الإرشاد مباشرة للزوار، وشرح الخيارات التمويلية المتاحة بما يتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم، مؤكداً أن سرعة إنجاز المعاملات ووضوح الشروط الائتمانية شكّلا عاملاً أساسياً في استقطاب شريحة واسعة من العملاء.

تجدر الإشارة إلى أن KIB يؤكد مواصلة نهجه في دعم الفعاليات الاقتصادية التي تسهم في تنشيط السوق المحلي، وذلك ضمن استراتيجيته الرامية إلى تطوير قطاع تمويل السيارات من خلال شراكات فعالة مع وكالات السيارات الكبرى، بما يضمن استمرارية تقديم حلول تمويلية تنافسية ومزايا مدروسة على مدار العام.