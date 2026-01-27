“زين الكويت” ترعى مُنافسات كأس السوبر الكويتي

الشيخ أحمد اليوسف ووليد الخشتي والشركاء خلال المؤتمر الصحافي

أعلنت زين الكويت عن رعايتها لمُنافسات كأس السوبر الكويتي، لتُضيف حدثاً مميزاً إلى رزنامة كُرة القدم المحلّية، وتواكب تطوّر المشهد الرياضي في الكويت وتنامي اهتمام الجماهير بالمنافسات ذات القيمة التنافسية العالية.

جاء الإعلان على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم في مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي، ومُمثّلي الاتحاد والرعاة.

وتؤكّد زين أن دعمها للرياضة يأتي ضمن مسارٍ استراتيجيٍ طويل الأمد يُركّز على تمكين الشباب وتعزيز روح الانتماء، ورفع جودة التجربة الرياضية على مستوى التنظيم والحضور الجماهيري والشراكات المُستدامة.

وتأتي هذه الرعاية امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع زين مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي تترجم التزامها بدعم منظومة اللعبة بكل مكوّناتها، عبر رعاية دوري زين الممتاز ودوري الدرجة الأولى، وكأسي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.

هذا إلى جانب مبادراتها المستمرة للوقوف خلف “الأزرق” وجماهيره في الاستحقاقات الخارجية، إضافةً إلى حضورها في البطولات الإقليمية الكُبرى مثل خليجي زين 26، ودورها في دعم الأحداث الكروية العالمية التي تستضيفها الكويت مثل كأس السوبر الفرنسي.

وليد الخشتي متحدّثاً

ويأتي هذا النهج مُتّسقاً مع استراتيجية زين التي تنظر إلى الفعاليات الرياضية كمنصّاتٍ تعكس صورة الكويت وقدراتها التنظيمية، وتفتح آفاقاً أوسع للسياحة الرياضية والتفاعل المجتمعي.

وتحمل بطولة كأس السوبر الكويتي مواجهاتٍ قوية، حيث سيجمع نصف النهائي بين العربي والقادسية في ديربي بطابعه التاريخي وجماهيريته الكبيرة، فيما تجمع المواجهة الثانية بين الكويت والسالمية.

كما ستستضيف المباريات اثنتان من أبرز ملاعب الكويت، استاد جابر المبارك واستاد جابر الأحمد الدولي، بما يعكس جاهزية البنية الرياضية الوطنية لاستقبال أحداث تليق باسم الكويت وشغف جماهيرها.

وتؤكد زين الكويت أن رعايتها لكأس السوبر الكويتي تُمثّل إضافة نوعية لمسار شراكتها مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وتجسيداً لالتزامها المستمر بتطوير تجربة كرة القدم الكويتية ودعم الرياضة الوطنية عبر منصّات مُتجددة، بما يُعزّز استدامة المُنافسات ويثري الحضور الجماهيري ويخدم تطلّعات الأندية والمنتخبات والمجتمع الرياضي.